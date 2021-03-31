نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 70% في المقال التالي

عروض اكسترا الأسبوعية يمتلك متجر اكسترا العديد من المنتجات التي تجذب انتباه الكثير من المواطنين، حيث أن المتجر يقوم بتقديم عروضاً على الأدوات المنزلية والإلكترونية وغير ذلك وبما أن العديد يرغب في التعرف على العروض المقدمة من اكسترا فسنقدمها لكم الآن. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات موقع اكسترا الأسبوعية: تخفيضات اكسترا الأسبوعية وصل هاتف ابل أيفون 12 برو ماكس، 5 جي بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق إلى 5199 ريال سعودي. خصومات اكسترا هاتف سامسونج جالكسي إيه 51، بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 949 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا أبل إيربودز برو، باللون الأبيض وصل سعره إلى 919 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي. عروض اكسترا الأسبوعية هاتف هواوي واي 8 بي، 4 جي بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 930 ريال سعودي. هاتف أبل أيفون 12 ميني، 5 جي بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 3549 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تنزيلات اكسترا أبل أيفون 12 برو ماكس، 5 جي بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره إلى 5199 ريال سعودي. خصومات اكسترا أبل أيفون 12 ميني، 5 جي بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 3549 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا سامسونج جالكسي آي 71، بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1749 ريال سعودي. عروض اكسترا الأسبوعية سامسونج نوت 20 ألترا، 5 جي بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 3899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي. العد التنازلي لشهر رمضان المبارك 1442 وفضل صيام شهر رمضان عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 70% - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.