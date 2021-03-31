نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر لولو السعودية اليوم 31 مارس وحتى 6 أبريل بمناسبة الشهر الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو السعودية ، يقدم هايبر ماركت لولو عروض أهلاً رمضان اليوم الأربعاء الموافق 31 مارس ميلادياً و 18 شعبان هجريا وحتى يوم 6 أبريل 2021 خصومات وعروض علي جميع المنتجات التي يحتاجها في منزلك، في المقالة نعرض لكم عروض هايبر لولو السعودية اليوم 31 مارس وحتى 6 أبريل مناسبة شهر رمضان الكريم.

عروض هايبر لولو السعودية اليوم يقدم هايبر لولو أقوي عروضه علي جميع المنتجات اليوم، إليك جميع عروض هايبر ماركت لولو : خصومات هايبر لولو 10 كيلو رز أبيض بسمتي شركة العائلة بسعر 59.90 ريال سعودي بدلاً من 87.90 ريال.

10 كيلو رز أبيض بسمتي شركة العائلة بسعر 59.90 ريال سعودي بدلاً من 87.90 ريال. كيلو حبوب شوفان كاملة بسعر 7.45 ريال سعودي.

كيلو لحم بقري بدون عظم بسعر 26.90 ريال سعودي.

كيلو جبن رومي مصرية قديمة 29.90 ريال .

عروض هايبر لولو لورباك زبدة غير مملح 100 جرام *3 بسعر 9.45 ريال سعودي.

لورباك زبدة غير مملح 100 جرام *3 بسعر 9.45 ريال سعودي. 324 برجر بقري بسعر 25.95 ريال سعودي.

30 حبة بيض القاضي بسعر 11.75 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

400 جرام أمريكانا ملوخية بسعر 2.95 ريال سعودي .

2.25 كجم حليب أنكور مجفف بسعر 39.90 ريال سعودي بدلاً من 68.15 ريال.

5 كيلو رز كالروز بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت 10 كيلو سكر نقي الشقاوي بسعر 18.90 ريال سعودي بدلاً من 25.25 ريال سعودي.

10 كيلو سكر نقي الشقاوي بسعر 18.90 ريال سعودي بدلاً من 25.25 ريال سعودي. 5 كيلو رز هندي بسمتي أبيض بسعر 29.95 ريال سعودي.

أرز أمريكي أبيض باب الذهب 5 كيلو بسعر 16.95 ريال.

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