شوف عروض كنتاكي السعودية 2021 وآخر التخفيضات على الوجبات السريعة والمشروبات

عروض كنتاكي السعودية 2021 ، تعتبر مطاعم كنتاكي من أفضل وأكبر المطاعم التي تتواجد في العالم وليس في المملكة فقط، وهي تشتهر بتقديم وجبات الدجاج الطازج بطرق مختلفة طوال اليوم، وهذا ما جعله يحظى بإعجاب الملايين من المواطنين حول العالم، ويلجأون إليه لسد الجوع في كافة الأوقات صباحًا ومساءً وأثناء التواجد في الخارج، نظرًا لأن القائمين على العمل بداخله يسعون إلى تقديم الوجبات المميزة بأفضل جودة من حيث السعر والمذاق والجودة التي تقدم بها الخدمة.

عروض كنتاكي السعودية 2021

تتميز عروض كنتاكي بأنها تقدم أفضل المحتويات داخل الوجبة الواحدة مع إتاحة اختيارات عديدة للاسرة وعمل وجبات عائلية كبرى بأسعار مميزة، ويقدم المطعم في كافة أنحاء المملكة عروضه عبر الإنترنت، ومن أفضل وجبات منيو كنتاكي في السعودية :

وجبة الدجاج والروبيان، عدد قطعتين دجاج، خمس قطع روبيان وبطاطس وكول سلو ومشروب وصوص مفضل، بقيمة 32 ريال سعودي.

وجبة سوبر ستربس الجديد، 5 قطع مع الصوص وبطاطس وكول سلو وبيبسي بقيمة 28 ريال سعودي.

مايتي زنجر بوكس، وهو يضم سندويتش مايتي زنجر، قطعة دجاج وبطاطس، ومشروب منعش بقيمة 33 ريال سعودي.

سوبر دينر، قطع دجاج، بطاطس، كول سلو، خبز، مشروب، بقيمة 28 ريال سعودي.

بوكس ماستر، مكون من صدور فيليه الدجاج، 2 قطعة ناتشو تشيز، شرائح طماطم، صوص مايونيز، بطاطس، مشروب، بقيمة 27 ريال سعودي.

كرسبي ستربس دينر ميل، 4 قطع دجاج كرسبي ستربس، صوص باربيكيو، صوص شيدر، كول سلو، بطاطس، قطعة خبز، مشروب، بقيمة 25 ريال سعودي.

تويستر بوكس، مكون من تويستر، قطعة دجاج، بطاطس، كول سلو، بيبسي، بقيمة 25 ريال سعودي.

وجبة أطفال، وهي مكونة منه 2 قطعة ستربس أو سندويتش، بطاطس، مشروب، بقيمة 13 ريال سعودي.

سلسلة فروع كنتاكي

تتميز مطاعم كنتاكي بأنها تقدم الوجبات السريع والمتخصصة في الدجاج المقلي تحديدًا، ونظرًا لشهرتها الكبرى أصبحت ثاني أكبر سلسلة من المطاعم والوجبات السريعة في العالم والسعودية خاصة، وهي تقترب ما يزيد عن عشرين ألف فرع يتم توزيعها في العديد من الدول، وهي تنتشر في كافة أنحاء المملكة.

أسعار وجبات الأطفال

وجبة أطفال قطعة واحدة ساق بقيمة 10 ريال سعودي.

وجبة ناجتس للأطفال بقيمة 10 ريال سعودي.

دجاج ستربس أطفال بقيمة 10 ريال سعودي.

وجبة برجر للأطفال بقيمة 10 ريال سعودي.