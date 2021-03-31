نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على الشوكولاتة والحلويات والمقاضي الرمضانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على الشوكولاتة والتسالي والحلويات اللذيذة المفضلة لدي جميع الفئات العمرية، يقدم هايبر بنده مجموعة مميزة، من العروض على الحلوي والمنتجات التي تستخدم في تحضير المعجنات والكيك وتشمل العروض 2 كيس شيبسي بالكاتشب البطل ب 5،95 ريال، معمول دقيق البر ميموريز 10+2 مجانا ب 13،95 ريال، 5 عيدان بطاطا ستيكس كتكو ب 10،95 ريال، بسكويت للشاي بالكاكاو أولكر ب 10،95 ريال، بسكويت ماري تيشوب 10+2 ب 8،95 ريال، كويز تيفاني شونكوس ب 8،95 ريال، مكعبات سكر بني ب 13،95 ريال.

عروض بنده الأسبوعية على الشوكولاتة والحلويات والمقاضي الرمضانية

كوكيز بالفراولة 3 حبات ب 8،95 ريال، بسكويت الشاي الفاخر ميموريز 9+3 ب 7،95 ريال، بسكويت ميموريز للشاي ب 25،95 ريال، 2 حبة من أصابع بسكويت بالتمر ديمه ب 14،95 ريال، بسكويت نخالة ديمه ب 9،95 ريال، فول سوداني مملح بست ب 12،95 ريال، شوكولاتة رافايللو ب 21،95 ريال، شوكولاتة فيريرو كوليكش ب 37،95 ريال، شوكولاتة ميني ميكس كيندر بوينو ب 16،50 ريال، شوكولاتة كيندر ميني ميكس ب 32،95 ريال، شوكولاتة كيندز مع تقويم رمضان ب 36،95 ريال.

عروض بنده الأسبوعية

كيك هالى أولكر العبوة ب 14،95 ريال، بسكويت ماكفيتس ديجيستف ب 8،95 ريال، ميني كروسان جونيور ب 8،95 ريال، 2 علبة من كيك الشوكولاته لوتيه ب 8،95 ريال، 2 عبوة من كيك يمامة غندور ب 10،95 ريال، كوكيز أمريكانا ب 9،95 ريال، 3 حبات من شوكو كوكيز مع قطع الشوكولاتة ب 9،95 ريال، 1+1 شوكولاته مشكلة 500 جم ب 35،95 ريال، شوكولاتة مينيز جالكسي ب 11،95 ريال، أصابع شوكولاتة سنيكرز ب 11،95 ريال، أصابع شوكولاتة تويكس توين ب 10،95 ريال.

شوكولاتة بالحليب جالكسي 5 حبات ب 10،95 ريال، شوكولاتة جالكسي فلوتس كرتون مكون من 36 حبه+ 6 حبات مجانا، شوكولاتة إم آند إمز بالفول السوداني علبة 100 جم ب 8،95 ريال، علكة خالية من السكر لحماية الأسنان إكسترا ريجلز ب 10،95 ريال، حلوي حامض سكليتز ب 7،95 ريال، شوكولاتة إم آند إمز بالفول السوداني علبة ب 8،95 ريال، شكولاتة مشكلة جالكسي جواهر ريفو ب 59،95 ريال.

عروض بنده رمضان

3 طحين أسمر البيكر ب 10،95 ريال، 2 خليط المعجنات واللقيمات ب 7،95 ريال، طحين أسمر 2 كيلو ب 7،95 ريال، قمح طازج البيكر ب 17،95 ريال، كريم كراميل بدون طبقة جرينز ب 19،95 ريال، 12 حبة من كريم كراميل رياض فود ب 11،95 ريال، 2 حلوي الجيلي فوستر كلاركس ب 19،95 ريال، 1+1 مزيج من الكيك المخفوق فوستر كلاركس ب 10،50 ريال، 2+2 خليط كيك بيتي كوركر ب 26،95 ريال.

عروض بنده الأسبوعية

خليط كيك فوستر كلاركس 500 جم ب 12،50 ريال، 4+2 باكينغ باودر جرينز ب 11،75 ريال، مهلبية فوستر كلاركس ب 8،95 ريال، 1+1 سائلة هيرشيز ب 21،95 ريال، مهلبية فوستر كلاركس ب 8،95 ريال، نشاء ذرة رياض فود ب 4،50 ريال، 3+2 أناناس شرائح قودي ب 23،95 ريال، خميرة فورية فكتوريا ب 9،95 ريال، فايلا بودرة فوستر كلاركس ب 38،95 ريال.