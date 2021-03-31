شوف أهم عروض هايبر بندة السعودية من 31 مارس إلى 6 ابريل 2021

أهم عروض هايبر بندة السعودية من 31 مارس إلى 6 ابريل 2021 ، يعتبر هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية أحد أهم سلاسل البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وتتواجد في شكل متاجر كبرى ( هايبر ) وسوبر ماركت، ولها أربعة مراكز توزيع رئيسية بالمملكة العربية السعودية، ويقدم هايبر بندة بالسعودية عروض بتخفيضات هائلة على العديد من المنتجات التي تناسب جميع الفئات وبمختلف الأذواق بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442 في جميع الفروع، ويقدم العديد من التنزيلات والعروض الأسبوعية بأسعار تنافسية ليتمكن المواطن من الحصول على أكثر من منتج بمواصفات مختلفة وأسعار مناسبة.

أهم عروض هايبر بندة السعودية من 31 مارس إلى 6 ابريل 2021

يقدم هايبر بندة خصومات هائلة على الأغذية البروتينية من اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث انها تبدأ من 31 مارس إلى 6 ابريل 2021، وتحرص معظم الأسر على شراء هذه المنتجات البروتينية حيث انها تعتبر من أهم العناصر الرئيسية على مائدة شهر رمضان المبارك.

عروض هايبر بندة على الأغذية البروتينية

كيلو لحم روستو بقرى برازيلي / كولومبي مبرد بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو كفتة / نقائق بقري كولومبي مبرد بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو لحم مفروم / مكعبات بقري استرالي مبرد بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو مفروم بقري برازيلي / كولومبي مبرد بسعر 21.95 ريال سعودي.

كيلو لحم جمل بدون عظم بسعر 36.95 ريال سعودي.

كيلو كتف لحم بقري بدون عظم بسعر 29.95 ريال سعودي.

خروف رفيدي كامل (10/11) كيلو بسعر 749.95 ريال سعودي.

كيلو قطع لحم بقري بالعظم بسعر 26.95 ريال سعودي.

كيلو فخد خروف استرالي بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة على الأسماك والمأكولات البحرية

كيلو سمك بياض حمام بسعر 19.95 ريال سعودي.

كيلو سمك فيليه سلمون بسعر 66.95 ريال سعودي.

كيلو ستيك سلمون نرويجي بسعر 55.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري مطبوخ بحري 50/60 بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو هامور أبيض بسعر 20.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري بحري 50/60 بسعر 27.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة على الدجاج

كيلو دجاج طازج فاخر بسعر 14.95 ريال سعودي.

كيلو ومائة جرام من الدجاج الطازج الفاخر بسعر 15.95 ريال سعودي.

كيلو فيليه صدور دجاج بسعر 29.95 ريال سعودي.

دجاجة كاملة 600 جرام متبلة الوطنية عادي /حار بسعر 8.5 ريال سعودي.

دجاجة كاملة 700 جرام متبلة الوطنية عادي / حار بسعر 9.95 ريال سعودي.