شوف أقوى عروض هايبر بنده وجوائز قيمة وسحب على سيارة رانج روفر أو أيفون أو بطاقات هدايا

أقوى عروض هايبر بنده واحصل على جوائز كبرى بقيمة سيارة رانج روفر أو أيفون أو بطاقات هدايا من عافية، وذلك عن طريق استخدام تطبيق ecopon لمسح الرمز للدخول السحب على جوائز قيمة من عافية سيارة رانج روفر، آيفون، أو بطاقات هدايا، كما تقدم لكم بنده عروض وخصوماتها الرمضانية الكبرى على منتجاتها بمناسبة شهر رمضان الكريم.

أقوى عروض هايبر بنده وجوائز هائلة

يقدم هايبر بنده أقوى عروضه على زيت عافية بهدايا وجوائز قيمة، قم بشراء عبوتان 1.5 لتر من زيت عافية، واحصل على عبوتان 0.5 لتر مجاناً.

احصل على عبوة ترويجية من عافية، بسعر 37.95 ريال بدلاً من 48.95 ريال سعودي.



زيت نباتي نخيل / زيت دوار الشمس هالة (1.5 لتر)، سعر الحبة الواحدة 11.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال سعودي، أما سعر الثلاث حبات 24.95 ريال بدلاً من 44.85 ريال سعودي.

عبوة ترويجية زيت دوار الشمس شمس (3 × 1.5 لتر)، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

عبوة ترويجية من زيت نباتي العربي (3 × 1.5لتر)، بسعر 29.95 ريال بدلاً 49.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز عافية 2 لتر، للحبة بسعر 44.95 ريال بدلاً من 68.95 ريال سعودي.

عبوة ترويجية ذرة عافية (2.9 لتر + 500 مل)، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال سعودي.



خصومات بنده على المنتجات الغذائية وتشكيلة متنوعة من المكسرات والتوابل

تقدم هايبر بنده أقوى عروضها الرمضانية على السلع الغذائية، والمكسرات.

دائماً تسعدنا بنده بتقديم عروض ليس لها مثيل في أي مكان كما أنه تقدم عروض نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية وغيرها مع تميزها بتقديم جوائز قيمة على منتجاتها لكل عملائها الكرام.