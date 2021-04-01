شوف عروض أسواق العثيم السعودية 2021 بمناسبة رمضان أقوي عروض السعودية اليوم

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عروض أسواق العثيم السعودية يبحث عدد كبير من الأفراد عن عروض هايبر العثيم السعودية، حيث يعد هايبر العثيم من أبرز الأسواق الضخمة التي يقصدها العديد من الأفراد من كافة أرجاء الوطن العربي، وتم تأسيس هذا الصرح العملاق في يوم 21 مايو عام 1980 ويعتبر هذا الهايبر تحت إدارة عبدالله العثيم، إذا كنت من المهتمين بهذه العروض، عليك متابعة القراءة للنهاية. عروض أسواق العثيم السعودية عروض العثيم اليوم تورتة الشوكولاتة مع قطع الفواكه، حجم وسط بسعر 34.95 ريال سعودي، بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

بسكويت من شركة جوز هند بسعر 19.95 ريال سعودي، بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

شابورة بطعم الزبدة والسمسم أو حبة البركة بسعر. 7.95 ريال سعودي، بدلاً من 11.95 ريال سعودي.

عجين سمبوسة فاخر بسعر 9.59 ريال سعودي، بدلاً من 10.95 ريال.

لقمة القاضي وزن 1000 جم بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

دونات شوكولاتة من شركة زود بسعر 6.95 ريال سعودي، بدلاً من 8.95 ريال سعودي.

قرصان فاخر سعر العلبة 9.95 ريال سعودي، بدلاً من 10.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية كيك مكسرات من رواني بسعر 21 ريال سعودي، بدلاً من 42 ريال سعودي.

حلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 19.50 ريال سعودي، بدلاً من 24.50 ريال سعودي. عروض العثيم على اللحوم والدواجن عروض العثيم السعودية دجاج طازج من شركة اليوم بسعر 15.95 ريال سعودي، وزن 1000 جم.

دجاج من شركة الفروج الذهبي متبلة حارة بسعر 13.95 ريال سعودي.

كبدة دجاج فاخرة من شركة التنمية وزن 450 جم بسعر 3.50 ريال سعودي.

دجاج من شركة التنمية بسعر 12.95 ريال سعودي.

دجاج من شركة الفروج الذهبي بسعر 12.95 ريال سعودي.

شيش طاووق من شركة الفروج الذهبي وزن 450 جم، بسعر 16.95 ريال سعودي.

فيلية دجاج من شركة الفروج الذهبي وزن 450 جم، بسعر 16.95 ريال سعودي.

شيش طاووق من شركة الفروج بسعر 450 جم، بسعر 16.95 ريال سعودي.

لحم غنم روماني بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. لا تنسي تعليقك لنا وانتظر منا باقي عروض أسواق العثيم السعودية. طريقة عمل شوكولاتة باونتي بكل سهولة بألذ وأشهى شوكولاتة ممكن تجربوها أحلى من الجاهز عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم السعودية 2021 بمناسبة رمضان أقوي عروض السعودية اليوم - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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