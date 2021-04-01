نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم على الأجهزة المنزلية والجوالات بأقل الأسعار في المقال التالي

هل تفكر في اقتناء جهاز منزلي أو جوال جديد؟ حسناً إنها فرصتك الآن لاقتناء ما تحتاج إليه من عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربية والجوالات وأكسسوارات الجوال بأقل الأسعار، وتتنوع المعروضات ما بين الجوالات من العلامات التجارية المختلفة وشاشات التلفزيون وما بين الأجهزة المنزلية الحديثة من قلايات والأفران والمكانس الكهربية وغلايات الماء الكهربية وغيرها الكثير من المنتجات المميزة التي يعرضها العثيم في فروعه المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، هذا بفضلاً عن ما تقدمه أسواق عبد الله العثيم من العروض على السلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتعد مجموعة العثيم ثاني أكبر مجموعة للبيع بالتجزئة في المملكة بعد مجموعة هايبر بنده التابعة لشركات صافولا. أجدد عروض العثيم اليوم على أدوات الطهي طقم قدور رويال فورد بسعر 99 ريال فقط.

قدر ضغط مستركوك 7 لتر بسعر 90 ريال، سعة 9 لتر بسعر 99 ريال، وسعة بسعر 119 ريال.

قدر ضغط السيف ألمونيوم 15 لتر بسعر 125 ريال فقط.

قدر بخار رويال فورد بسعر 65 ريال.

ترموس شاها 3 لتر بسعر 139 ريال.

قدر هوم واي بغطاء متوفر مقاسين مختلفين بسعر 69 ريال ،وسعر 85 ريال.

مقلاة رويال فورد عميقة 26 سم بسعر 29 ريال، ومقاس 30 سم بسعر 35 ريال. قدر هوم واي ماربل طقم 13 حبة بسعر 149 ريال.

قدر ضغط إيبو جرانيت سعة 7 لتر بسعر 85 ريال وسعة 9 لتر بسعر 89 ريال.

بورسلين منوع بسعر 14.50 ريال للثلاث حبات.

طقم قدور بيستر 10 حبات بسعر 199 ريال سعودي.

مايكرويف كليك أون 20 لتر ديجيتال بسعر 169 ريال.

كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر بسعر 299 ريال سعودي.

طباخة أرز أي تي سي 1.8 لتر بسعر 79 ريال.

فرن أي تي سي كهربائي 45 لتر بسعر 199 ريال.

مايكرويف جيباس 20 لتر بسعر 169 ريال.

فرن كوولين كهربائي 45 لتر بسعر 229 ريال.

محضر قهوة كولين 400 مل بسعر 99 ريال.

عصارة حمضيات هومر بسعر 69 ريال. غلاية ماء كوولين زجاج 1.7 لتر بسعر 69 ريال.

قدر ضغط كهربائي جي في سي 8 لتر بسعر 269 ريال.

قلاية السيف صحية 4 لتر بسعر 269 ريال.

خلاط كوولين 350 واط بسعر 69 ريال.

محضر طعام هومر بسعر 169 ريال.

سخان ساندوتش بانيكس بسعر 49 ريال.

غلاية بانيكس 1.8 لتر بسعر 39 ريال سعودي.

مكنسة بانيكس كهربائية 21 لتر بسعر 145 ريال.

قطاعة خضار بانيكس بسعر 52 ريال سعودي. أجدد العروض على الجوالات والشاشات جوال سامسونج أي 71 سعة 182 جيجا سعر 1355 ريال.

جوال سامسونج A02S بسعر 435 ريال.

شاشة توشيبا ال أي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال سعودي.

شاشة أمبيكس سمارت 40 بسعر 649 ريال.

جوال فيفو واي 30 بسعر 769 ريال للحبة.

شاشة أورال اي دي سمارت 65 بسعر 1699 ريال.



سماعة بلوتوث ايربودز برو بسعر 109 ريال.

مسرح منزلي جيباس 2× 1 بسعر 199 ريال.

شاشة ميكروديجيت ال اي دي 55 بسعر 1399 ريال. قرض النساء بدون كفيل وبدون تحويل راتب لجميع الفئات العمرية والاجتماعية عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على الأجهزة المنزلية والجوالات بأقل الأسعار - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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