نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 علي قناة mbc والفوز بـ 3.5 مليون بأرقام الاشتراك مع مصطفي الأغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2021 علي قناة mbc، بدأ يستقبل بأرقام الاشتراك الإعلامي مصطفي الأغا المذيع الأشهر بالوطن العربي والمتربع علي قائمة افضل الإعلاميين العرب، في استلام الرسائل والتي يرسلها له كل الشباب بالوطن العربي أو من خارجه سواء بالاتحاد الأوروبي أو بالأمريكيتين، لأنها أصبحت المسابقة الأشهر بالعالم والتي تقدر علي تحويل مسار وحياة الفائز بنسبة 180 درجة للاتجاه نحو الثراء والرغد في العيش، والتي يتم الإعلان عنها في كل خميس علي قناة الملايين mbc والتي أصبحت القناة الأولي بالوطن العربي.

الحلم وأرقام الاشتراك بالمسابقة للوطن العربي وباقي دول العالم

وقد أعلن الموقع الرسمي لبرنامج مسابقة الحلم علي قناة mbc الأرقام التي تمكن المشاركين من تحقيق حلمهم، وسوف نعرضها ما هو التالي:

يمكنكم الاتصال من المملكة العربية السعودية علي الرقم 650444 أو إرسال الرسالة.

علي الرقم أو إرسال الرسالة. وكذلك إرسال الرسالة أو الاتصال علي الرقم 95458 لتتمكن من الاشتراك من داخل جمهورية مصر العربية .

لتتمكن من الاشتراك من داخل . كما ويستطيع المواطنين من داخل الإمارات العربية المتحدة عن طريق الاتصال أو إرسال الرسالة علي رقم 3636 .

عن طريق الاتصال أو إرسال الرسالة علي رقم . وأخيرًا بالنسبة لراغبي الاشتراك من جميع أنحاء العالم فعليهم الاتصال علي الرقم 008821622775627 أو إرسال الرسائل عليه أيضًا.

هذا ويعتبر ميعاد الحلقة القادمة يوم الخميس الموافق 01 من أبريل هي الحلقة قبل الأخيرة بالنسبة لمواعيد شهر رمضان المعظم أعادة الله علينا وعلي الأمة الإسلامية بكل الخير.

يستطيع جميع المتسابقين من خلال أرقام الاشتراك بالفقرة السابقة من الاتصال للإجابة علي الأسئلة، وهي أسئلة عامة وبسيطة من المعلومات العامة للحياة العادية وليس بها أي صعوبات تم تسجيلها من جانب المتسابقين السابقين وهذا للتسهيل من قناة mbc .

فعليكم إرسال كلمة حلم أو Dream علي هذه الأرقام وبمجرد إجراء السحب من جانب الإعلامي مصطفي الأغا في جو من الشفافية والحيادية يقوم بعدها بالاتصال علي الشخص الفائز وإجراء المسابقة له.

تردد قناة mbc علي القمر الصناعي بأرقام الاشتراك

كما ويمكنكم ضبط الترددات علي النحو التالي للتمكن من مشاهدة البرنامج كما يلي:

ضبط الريسيفر علي القمر الصناعي نايل سات. تردد القناة 11470. الاستقطاب عمودي مع معدل الترميز 27500 مع معامل التصحيح 6/5.

ويمكنكم متابعة باقي البرامج علي نفس القناة سواء ترفيهية أو دينية أو تشويقية أو المسلسلات سواء عربيه أو أجنبية لأنها تعتبر قناة الأسرة السعودية الأولي بالمملكة.

وفي بيان للجنة المنظمة للمسابقة بقناة mbc فقد اعلنوا أن المتسابق يجب ألا يقل عن سنه عن 18 عامًا، وذلك طبقًا لقوانين الجولة المقيم بها المتسابق ، وإذا كان المتسابق من دون ذلك السن فعلي الوصي عنه أن يتقدم بالإنابة واستلام الجائزة وذلك مع حفظ بعض الحقوق للشخص الفائز.