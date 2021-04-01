موعد شهر رمضان 1442 وفضل الصيام

ينتظر المسلمون في كل مكان موعد استطلاع شهر رمضان المبارك، والذي عن طريقه يتمكن المسلمون من التعرف على موعد شهر رمضان 1442 وأول يوم لصيام الشهر الكريم، ومن المنتظر أن يكون يوم استطلاع شهر رمضان المبارك في يوم الأحد الموافق 11 من شهر أبريل 2021 والموافق 39 من شعبان 1442 هجريًا.

استطلاع هلال شهر رمضان 1442

من المقرر أن يكون استطلاع هلال شهر رمضان المبارك في يوم 29 من شهر شعبان المقبل، على أن يتم الكشف عن موعد غرة رمضان المبارك، والتعرف على إن كان اليوم التالي المتمم لشهر شعبان أو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1442.

موعد شهر رمضان 1442

شهر رمضان شهر البركات والرحمات، وهو شهر كريم يقدم الله سبحانه وتعالى من خلاله الفرص للمسلمين للاستغفار وليغفر الله لهم الذنوب خلال الشهر الكريم، أما عن موعد شهر رمضان المبارك فمن الجدير بالذكر أنه فلكيًا يبدأ من غروب يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل 2021.

موعد عيد الفطر المبارك 201

فور البدء في أول يوم رمضان المبارك يبدأ المسلمين في العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، ويسعدون لوجوده، ويحزنون بقربه من الانتهاء، ويبدأ عيد الفطر مع غروب اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، ومن الجدير بالذكر أن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون موافقًا ليوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو 2021.

رسائل تهنئة رمضان المبارك 2021

مبارك عليكم الشهر ويعود في صحة وستر على الأحبة والأهل وأكرمنا بليلة القدر.

اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال: (أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم) وفقنا الله جميعًا لحسن الصيام والقيام.

كل عام وأنتم بخير إن شاء الله مبارك عليكم الشهر أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من صيام هذا الشهر وقيامه، مبارك عليكم جميعًا الشهر الفضيل مبروك عليكم جميعا نسألكم الدعاء جميعا.