نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات عن يوم اليتيم العالمي 2021 في المقال التالي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار باصبعيه السبابة والوسطى، فالشخص اليتيم لا يحتاج منّا إلى الأموال أو إلى الطعام بقدر ما يحتاج من الحنان والحب والسعادة وإدخال السرور إلى قلبه، ولهذا علينا في يوم اليتيم ألا نقف مكتوفي الأيدي بل نقدم له من الهدايا والسعادة ما نستطيع أن تقدمه له، فضحكة واحدة على وجه اليتيم تكفي لإدخالك الجنة، ومع اقتراب يوم اليتيم نقدم لليتامى أجمل عبارات عن يوم اليتيم العالمي 2021.
موعد يوم اليتيم 2021
جرت العادة أن يتم الاحتفال بيوم اليتيم على مستوى العالم في أول يوم جمعة من شهر أبريل، وهو ما يوافق 2 من أبريل 2021 والموافق 20 من شعبان 1442 هجريًا.
ومن الجدير بالذكر أن يوم اليتيم العالمي قد تم إطلاقه في عام 2003 من قبل مؤسسة ستار لايت البريطانية، وقد تم تطبيق يوم اليتيم في مصر بعد اقتراح من أحد الأفراد المتطوعين بالجمعية العمانية الخيرية.
أفكار الاحتفال بيوم اليتيم
يمكن الاحتفال بيوم اليتيم بالعديد من الطرق، والتي يمكن أن تتوافق مع انتشار الوباء المستجد في البلاد، بالتزامن مع تجنب التجمعات، وتلك الأفكار من بينها:
- تقديم الهدايا للأطفال اليتامى من الألعاب والأجهزة الإلكترونية والملابس وغيرها.
- زيارة ملجأ الأيتام وممارسة الألعاب الجماعية مع الأطفال.
- اصطحاب الأطفال اليتامى إلى المحلات التجارية وشراء لهم ما يحلو لهم من الملابس والأحذية ومشاركتهم اختيار الهدايا.
أجمل عبارات عن يوم اليتيم 2021
-
خير بيت فيه يتيم يحسن إليه.
-
قال سهل بن سعد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما” رواه البخاري.
-
عن مالك بن الحارث: أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول “من ضم يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، ومن أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوًا من النار” رواه أحمد.
- الشؤون البلدية تعلن الاجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لها في رمضان
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبارات عن يوم اليتيم العالمي 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.