قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار باصبعيه السبابة والوسطى، فالشخص اليتيم لا يحتاج منّا إلى الأموال أو إلى الطعام بقدر ما يحتاج من الحنان والحب والسعادة وإدخال السرور إلى قلبه، ولهذا علينا في يوم اليتيم ألا نقف مكتوفي الأيدي بل نقدم له من الهدايا والسعادة ما نستطيع أن تقدمه له، فضحكة واحدة على وجه اليتيم تكفي لإدخالك الجنة، ومع اقتراب يوم اليتيم نقدم لليتامى أجمل عبارات عن يوم اليتيم العالمي 2021.

موعد يوم اليتيم 2021

جرت العادة أن يتم الاحتفال بيوم اليتيم على مستوى العالم في أول يوم جمعة من شهر أبريل، وهو ما يوافق 2 من أبريل 2021 والموافق 20 من شعبان 1442 هجريًا.

ومن الجدير بالذكر أن يوم اليتيم العالمي قد تم إطلاقه في عام 2003 من قبل مؤسسة ستار لايت البريطانية، وقد تم تطبيق يوم اليتيم في مصر بعد اقتراح من أحد الأفراد المتطوعين بالجمعية العمانية الخيرية.

أفكار الاحتفال بيوم اليتيم

يمكن الاحتفال بيوم اليتيم بالعديد من الطرق، والتي يمكن أن تتوافق مع انتشار الوباء المستجد في البلاد، بالتزامن مع تجنب التجمعات، وتلك الأفكار من بينها:

تقديم الهدايا للأطفال اليتامى من الألعاب والأجهزة الإلكترونية والملابس وغيرها.

زيارة ملجأ الأيتام وممارسة الألعاب الجماعية مع الأطفال.

اصطحاب الأطفال اليتامى إلى المحلات التجارية وشراء لهم ما يحلو لهم من الملابس والأحذية ومشاركتهم اختيار الهدايا.

أجمل عبارات عن يوم اليتيم 2021

خير بيت فيه يتيم يحسن إليه.

قال سهل بن سعد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما” رواه البخاري.

عن مالك بن الحارث: أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول “من ضم يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، ومن أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوًا من النار” رواه أحمد.