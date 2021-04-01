شوف عروض بنده السعودية 1442خصومات تصل الى 70٪ فى رمضان

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عمر شويل - جدة عروض بنده يقدم هايبر بندة أفضل التخفيضات التي قد تصل إلي 70% علي كل المنتجات الغذائية التي لا غنى عنها في المنازل, وذلك بسبب قدوم شهر رمضان المبارك والذي يتبقى على قدومه أيام قليلة, ويوجد الكثير من الفروع داخل المملكة السعودية, وذلك حتي يستطيع الجميع شراء المنتجات وحصولهم عليها بأفضل الأسعار وبتخفيضات جيدة, ويستعد الجميع لإستقبال هذا الشهر المبارك بالأطعمة المخصصة لهذا الشهر الكريم.

مجلة عروض بنده الأسبوعية

يُعد هايبر بندة من أكثر الأسواق المعروفة والمشهورة داخل المملكة السعودية, حيث يقوم بعمل تخفيضات على جميع السلع والمنتجات الغذائية والتخفيضات تشمل أيضًا الأجهزة الكهربية, وتهتم أسواق بندة بعمل خصومات هائلة ومميزة على المنتجات الغذائية مثل الفراخ واللحوم والأسماك واللحمة المفرومة واللحم الضاني, وتقديم أفضل التخفيضات الكبيرة على جميع الخضروات والفواكه, وتشمل التخفيضات كل مستحضرات التجميل المتعلقة بالنساء والأطفال, وكل الأدوات المنزلية المُستخدمة في المطبخ.

هايبر بندة يقوم بتقديم عروض ممتازة وجيدة على كل أغراض المنزل التي يحتاج إليها الجميع, وتقديم أفضل العروض علي أجهزة المحمول وجميع الشاشات ووجود أشهر الماركات, بالإضافة إلى وجود عروض جيدة على التخزين وزيت الزيتون الموجود بأجود الأنواع, ويوجد عروض جيدة على كل منتجات الألبان مثل اللانشون والجبن البيضاء والجبن الغير مملحة والجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي والشيدر, مع وجود جميع البقوليات ووجود أيضًا جميع أنواع الزيتون المتنوعة والمختلفة.

بعض من عروض بندة:

بطاطس محلي ( كيس 2/ 1.7 كيلو) :بـ 2.95 ريال سعودي

جبنة كريم أو شيدر مطبوخة المراعي (900 جرام) :بـ 28.95 ريال سعودي

لحم تونة حفيف بندة(100 جرام) :بـ 10.95 ريال سعودي

شراب التوت فيمتو (710 مل) :بـ 12.50 ريال سعودي

مكعبات بقري بدون الدسم (1 كجم) :بـ 149.95 ريال سعودي

مفروم بقري قليل الدسم(1 كجم) :بـ 119.95 ريال سعودي