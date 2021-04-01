نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر الاسبوعية بالسعودية مستلزمات شهر رمضان 1442 في المقال التالي

عروض لولو هايبر الاسبوعية، تعتبر متاجر لولو هايبر بالسعودية واحدة من افضل المتاجر المتواجدة بالمملكة والتي تتميز بتقديمها للسلع والمنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة، وفي هذا الأسبوع تقدم عروض لولو الاسبوعية ابتداء من 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442 تخفيضات هائلة علي المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن ومنتجات العناية الشخصية بمناسبة قدوم شهر رمضان 1442. عروض لولو هايبر الاسبوعية الفروج الذهبي دجاج مجمد 1.1 كجم*10 بسعر 105.90 ريال سعودي.

بيض كبير ماركة صحة 30 واحدة بسعر 11.95 ريال سعودي.

مكرونة جودي 500 جم *5 بسعر 9.95 ريال بدلا من 24.75 ريال.

زيت دوار الشمس أبو زهرة 1.8 لتر *2 بسعر 22.95 بدلا من 36.90 ريال.

أزر ابيض بسمتي باب الخير 10 كجم بسعر 47.95 بدلا من 59.95 ريال. عروض لولو الاسبوعية علي اللحوم والأسماك حبار صغير للكيلو 11.90 بدلا من 16.90 ريال سعودي.

روبيان مزارع طازج 80/100 للكيلو بسعر 21.90 بدلا من 29.90 ريال.

سمك شاري وسط للكيلو سعر 22.90 بدلا من 32.90 ريال.

سمك هامور كبير للكيلو بسعر 24.90 بدلا من34.90 ريال.

شرائح سمك الكنعد كبير للكيلو بسعر 54.90 بدلا من 79.90 ريال.

قطع لحم خروف كامل نيوزيلندي للكيلو 43.90 بدلا من 58.90 ريال.

لحم بقري محلي بالعظم للكيلو بسعر 19.90 بدلا من 26.90 ريال.

لحم كتف جمل بالعظم طازج للكيلو بسعر 20.90 بدلا من 32.90 ريال سعودي.

مكعبات لحم جاموس هندي للكيلو بسعر 23.90 بدلا من 36.95 ريال.

رضوة قطع دجاج طازجة 500 جم بسعر 5 بدلا من 8.10 ريال. عروض لولو الاسبوعية علي الوجبات الغذائية وجبة المشاوي العربية المشكلة عبارة عن قطعتين كباب دجاج وقطعتين كباب لحم بقري وقطعتين شرائح لحم غنم و3 قطع تكا لحم بقري وقطعة واحدة شيش طاووق وسمان حبة واحدة وسلطة عربية وشوربة عدس وخبز، بسعر 49.90 ريال سعودي.

دجاج بالزبدة بالعظم للكيلو بسعر 29.90 ريال سعودي.

بانسيت بيمون للكيلو بسعر 19.90 ريال.

بيتزا دجاج حارة كبيرة بسعر 28.90 ريال.

عجينة الكنافة للكيلو 10.90 ريال.

حلي المشبك للكيلو بسعر 16.90 ريال.

كيكة سكوتس بالزبدة وسط بسعر 29.90 ريال. بالإضافة الي العروض الاسبوعية المقدمة من متاجر المملكة العربية كالسعودية مثل عروض العثيم الاسبوعية وعروض هايبر بنده لهذا الأسبوع. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 1442 القطاع العام والخاص وموعد عودة الموظفين عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر الاسبوعية بالسعودية مستلزمات شهر رمضان 1442 - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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