رسائل تهنئة رمضان 2021 وأجمل عبارات تهنئة شهر رمضان المبارك

رسائل تهنئة رمضان 2021 ؛ تنتظر الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم قدوم شهر رمضان الكريم بشوق وفرحة؛ لما له من فضل عظيم؛ حيث يغفر الله فيه الذنوب، ويتجاوز عن السيئات، وفيه تعتق الرقاب من النار، ويتقرب المسلمين بالعبادات من صلاة وصيام وزكاة وقيام الليل من أجل الفوز برحمات شهر الخير، ونظرًا لأنه مناسبة عظيمة يتبادل الأصدقاء عبارات تهنئة رمضان 2021 عبر الجوالات، وفيما يلي نقدم باقة من أجمل عبارات تهنئة رمضان 2021.

رسائل تهنئة رمضان 2021

يبحث الأصدقاء والأحباب والأقارب عن أجمل رسائل تهنئة رمضان 2021 لتبادلها معًا؛ تعبيرًا عن الفرحة بحلول أول أيام شهر رمضان الكريم، فهو شهر الخير واليمن والبركات، فيه تغفر الذنوب، وتقبل الأعمال، لذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة اغتنام الفرصة والتقرب إلى الله بكل قول وعمل وفعل، وتعتبر تهنئة المسلمين بعضهم ببعض لحلول شهر رمضان من أعمال الخير، وفيما يلي أجمل عبارات تهنئة رمضان 2021:

صل رحمك وصل من قطعك، وأحسن إلى والديك، و احمد ربك على نعمه.

أقر الله عينك بصحبة الأخيار ورحمة من الغفار وجنة الأبرار في شهر رمضان.

طهر الله قلبك وفرج همك وغفر ذنبك وبلغك شهر رمضان الكريم وأنت بكامل الصحة والعافية.

اللهم حبب إلى قلوبنا الإيمان، وانزع منها كل قول أو فعل يبعدنا عنك يارب العالمين.

كثرة الاستغفار تشرح البال، وتزيل الهم, وتزيد الرزق.

يارب يا منان يا ذا الجلال والإكرام بلغ قارئ الرسالة شهر رمضان.

عبارات تهاني رمضان 2021

تهنئة المسلمين بعضهم بحلول شهر رمضان الكريم واجبة على المسلمين، فهي تزيد القرب والمودة بينهم، وتزيل الهم ويثاب عليها المرء، وفيما يلي باقة من أروع عبارات تهنئة رمضان 2021:

أجمل القلوب قلب يخشى وأجمل الكلام ذكر الله وأسمى حب حب الله ورسوله.

تهنئة خاصة قبل الكل بقدوم رمضان بالفرحة يطل.

بلغك الله رمضان والعشر الأواخر، ورفع عنك الشر، وشرفك بالنصر مدى الدهر.

بلغك الله شهر رمضان الكريم، وأكرمك بقيام ليلة القدر، وأسعدك بمغفرة واسعة طول الدهر.

في النهاية نكون قدمنا باقة من أجمل رسائل تهنئة رمضان 2021، بالإضافة إلى ذو عبارات تهنئة رمضان 2021 يتبادلها الأصدقاء والأهل فيما بينهم.