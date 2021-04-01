شوف عروض العثيم ليوم الخميس بالسعودية وتخفيضات تصل الى 50% نصف السعر على الحلويات الشهية والتسالي الطازجة

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عروض العثيم ليوم الخميس بالسعودية، يقدم سوق عبد الله العثيم العروض الهائلة التي يبحث عنها عددًا كبيرًا من الأفراد في المملكة العربية السعودية والذين يبحثون دائماً على العروض من هايبر ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية، لأن هايبر ماركت عبدالله العثيم من أهم الأسواق الضخمة التي يزورها العديد من الأفراد من الوطن العربي، تم إنشاء المبنى الضخم في 21 مايو 1980 م بإدارة عبد الله العثيم هذا الموقع الرائع، إذا كنت مهتمًا بهذه الخصومات يرجى متابعة القراءة. عروض العثيم على المنتجات الغذائية الحلويات عروض العثيم الاسبوعية العثيم السعودية تقدم دجاج اليوم الطازج بسعر 15.95 ريال بوزن 1000 جرام

عروض العثيم اليوم الاثنين كبدة دجاج عالية الجودة من التنمية بسعر 3.50 ريال وزن 450 جرام.

تخفيضات العثيم دجاج من شركة التطوير سعره 12.95 ريال

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