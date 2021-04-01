شوف عروض بنده اليوم الخميس بالسعودية وتخفيضات تصل الى 51% على الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ

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عروض بنده اليوم الخميس بالسعودية، إمتلك سوق هايبر بنده ماركت الشهرة الواسعة التي جعلته يحظى بسمعة طيبة في المملكة العربية السعودية، لذلك فإن هايبر ماركت بنده يقدم أفضل العروض للعملاء من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث قد بدأت عروض الشهر الكريم رمضان منذ فترة بجميع فروع بندة والتي منها الياميش الرمضاني، والمنتجات الغذائية الأساسية، وعروض العصائر والمشروبات الرمضانية وغيرها الكثير من المنتجات الأخرى والتي سنوافيكم ببعض منها اليوم. عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده عروض هايبر بنده خلاط مع مطحنة بلاك أند ديكر، 400 وات، بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال سعودي.

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