مفاجأة مسابقة الحلم الجديدة وفرصة الفوز بجائزة الـ 250.000$

حالة كبيرة من الترقب تسيطر على آلاف المشتركين في السحب الجديد في مسابقة الحلم 2021، المزمع إعلانه رسميًا مساء اليوم الخميس 1 أبريل، انتظارًا لمعرفة سعيد الحظ الذي سيربح جائزة الربع مليون دولار أمريكي، وهي إحدى الجوائز التي سيتم السحب عليها من مجموع جوائز الـ 3.5 مليون دولار، مع العلم أن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب على قناة mbc هو من سيُعلن اسم الفائز على الهواء مباشرةً من خلال سحب عشوائي، وسيقوم بالاتصال بالرقم الرابح لتهنئته والحصول على المعلومات الشخصية الخاصة به لتسليمه جائزته.

سحوبات جوائز مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن مسابقة الحلم قد أعلنت أن جوائز هذا العام هي الأضخم على الإطلاق، إذ يتخطى مجموعها حاجز الثلاثة مليونات ونصف المليون من الدولارات الأمريكية، وسيتم توزيعها على عدة سحوبات متفاوتة في أوقات مختلفة، فكان أول سحب على جائزة بقيمة 125 ألف $، وفاز بها المواطن الأردني محمد اللباني، بينما سنكون على موعد خلال ساعات مع الإعلان اسم الفائز الثاني في على سحب الـ 250.000، بينما سيتم خلال شهر رمضان الكريم السحب على جائزة الأسرة بقيمة نصف مليون، ويتم السحب على جوائز لاحقة بقيمة 100 و200 و50 ألف دولار، انتهاءً بسحب الحلم الأكبر في نهاية العام بجائزة المليون.

جوائز فردية وهدايا

ولم تقف جوائز الحلم على السحوبات الأساسية التي يتم إعلانها بشكل متقطع وبقيم كبيرة، بل أقدمت على توزيع عدد من الجوائز الفردية، مثل جوائز مستمرة بقيمة 10 آلاف دولار، وجائزة عيد الأم وكيلو ذهب خالص، بالإضافة إلى جوائز دخول العام الدراسي الجديد، بخلال جوائز بقيمة 500 دولار لأكثر من فائز على مدار الأسبوع، بخلاف العملات الذهب والنقاط التي يحصل عليها المشتركون، مع العلم أن التقديم في المسابقة مستمر حتى موعد غلق باب التسجيل في 31 ديسمبر من العام الجاري.

جدير بالذكر أن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم أصبحت 4 طرق مختلفة، منها ما هو من خلال التواصل عبر الرقم المرادف لدولتك سواء من خلال اتصال أو رسالة، أو الاشتراك عبر تحميل تطبيق حلم والموقع الإلكتروني للمسابقة.