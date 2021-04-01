نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021، وتعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات في مجال ترفيه الأطفال، حيث إن جميع الأطفال بلا استثناء يحبون قناة طيور الجنة، ويحبون ما يتم تقديمه في القناة من أغاني وأناشيد ممتعة ومسلية ومفيدة وهادفة في نفس الوقت، ويريد الكثيرين معرفة تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي، تابعوا معنا.

تاريخ طيور الجنة

بدأت قناة طيور الجنة عام 2008، وقناة طيور الجنة قناة أردنية الأصل، وتعود القناة لمالكها خالد مقداد، وبدأ البث في القناة في أوائل عام 2008 بيوم 25 يناير من هذا العام، وتعتبر واحدة من أنجح القنوات على الإطلاق إذا لم تكن الأنجح في مجال صناعة أغاني وأناشيد الأطفال، واشتهرت القناة في الأول بأبناء خالد مقداد عصام ووليد أو عصومي ووليد، وتقدم القناة العديد من الأناشيد والأغاني والنصائح للأطفال، فمن منا لا يعرف قناة طيور الجنة، ومن منا لا يملك طفلا أو أخا صغيرا يحب هذه القناة المحبوبة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

وتذيع قناة طيور الجنة الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة في اليوم، وتقدم العديد من البرامج الناجحة والمحبوبة للأطفال، وحسب ما جاء فإن تردد القناة الجديد وفقا للمصدر الرسمي للقناة كالآتي:

طيور الجنة الجديد على النايل سات 2021

التردد 11310 عمودي V.

معامل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

طيور الجنة الجديد على عرب سات 2021

التردد 11315 عمودي V.

معامل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز 27500.

ويمكنكم أيضا مشاهدة أجدد وأحدث الأناشيد والأغاني والبرامج الخاصة بقناة طيور الجنة عن طريق الإنترنت من منصة اليوتيوب Youtube، حيث تقوم القناة بنشر الجديد والجديد في القناة الرسمية الخاصة بقناة طيور الجنة.

برامج طيور الجنة

وتقدم القناة على مدار اليوم تشكيلة من البرامج والأغاني الخاصة بالأطفال على مدار 24 ساعة، وتوفر القناة خاصية القنوات الصوتية، حيث يمكنك اختيار القناة الصوتية المناسبة، حيث يوجد قناة صوتية لتشغيل الإيقاع والموسيقى وأخرى بدون إيقاع.+

ولتتعرف على ترددات قنوات القرآن الكريم 2021 اضغط على الرابط ترددات قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2021، نتمنى أن يكون قد نال المقال على إعجابكم، دمتم في أمان الله.