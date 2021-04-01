شوف أقوي عروض العثيم الأسبوعية من الأربعاء 31مارس حتي 6 أبريل

تقدم أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية أقوي العروض والخدمات المتنوعة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك من يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021 ومستمر لمدة أسبوع وحتي يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم بعض تلك العروض على بعض المنتجات المقدمة بأسواق العثيم

أقوي عروض العثيم اليوم على بعض الجوالات

جوال فيفوواي 30 بسعر سبعمائة تسعة وستون ريال.

جوال سامسونج اي 71 سعة 182جيجا بسعر ألف وثلاثمائة خمسة وخمسون ريال.

جوال سامسونجAo2s بسعر أربعمائة وخمسة وثلاثين ريال.

عروض العثيم الأسبوعية من 31/3 حتي 6/4/2021

العروض المتنوعة

دجاج سدايا مجمد 7 في 1200 جم + هدية السعر 64.95 ريال.

قشطه بوك 170 جم السعر 8.95 ريال.

اسباكتي قودي 450 جم / مكرونة قودي 500 جم السعر

أرز أبو كاس مزه بسمتي 10 كجم السعر 53.95 ريال.

سكر أبو فهد ناعم 10 كجم 18.95 ريال.

زيت شمس دوار 1.5 لتر السعر 19.95 ريال.

صابون تايد مركز أصلي 7 كجم السعر 39.95 ريال.

صابون صحون فيري 1.5 لتر السعر 12.95 ريال.

عروض العثيم للفواكه والخضروات

تفاح اخضر الكيلو بسعر 5.95 ريال.

فراولة علبة بسعر 2.95 ريال.

بخاري حمراء الكيلو بسعر 7.95 ريال.

مانجو تيمور الكيلو بسعر 9.45 ريال.

مانجو يمني قلب الثور الكيلو بسعر 7.95 ريال.

كمثري روزماري الكيلو بسعر 5.45 ريال.

عنب أبيض الكيلو بسعر 7.95 ريال.

أناناس الحبة بسعر 5.95 ريال.

ملفوف محشي كيلو بسعر 1.95 ريال.

خس الأيس بيدج الكيلو بسعر 3.95 ريال.

ثوم الكيلو بسعر 5.95 ريال.

فلفل أصفر وأحمر الكيلو بسعر 7.95 ريال.

بطاطس الكيلو بسعر 2.25 ريال.

عروض العثيم على اللحوم

لحم حاشي بالعظم الكيلو بسعر 33.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم الكيلو بسعر 41.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم 32.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بالعظم 26.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بدون عظم الكيلو بسعر 32.95 ريال.

لحم غنم سواكن بالعظم سعر الكيلو 52.95 ريال.

لحم غنم نعيمي بالعظم سعر الكيلو 69.95 ريال.

لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 39.95 ريال.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بعرض بعض العروض الخاصة بسوبر ماركة عبد الله العثيم، مع العلم بأن الصور المرفقة داخل المقال تحتوي على العديد من العروض الأخرى غير العروض التي تمت كتابتها لكم.