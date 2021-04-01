شوف عروض بنده اليوم الخميس في المملكة وتنزيلات حتى 67% على أسعار السلع الغذائية والمعلبات

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عروض بنده اليوم الخميس في المملكة، يعتبر إسم أسواق هايبر ماركت بنده من الأسماء المشهورة جداً في المملكة العربية السعودية وأيضاً خارجها، أسواق هايبر بنده ماركت تقوم دائماً بإنشاء توسعات وفروع جديدة خارج المملكة العربية السعودية وأيضاً داخلها، وفي المتاجر تقوم دائماً بتقديم أفضل العروض للعملاء على جميع السلع الموجودة وتحديداً المنتجات الغذائية لأن هايبر بندة تعتبر من الاحتياجات الأساسية للعملاء، ولذلك تتوفر للعملاء احتياجاتهم بأقل الأسعار. عروض هايبر بنده الاسبوعية عروض بنده اليوم بلغ سعر حمص مسلوق حدائق كاليفورنيا 580 جم 3 عبوات 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر فول الخلطة حدائق كاليفورنيا 450 جم 3 عبوات 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

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