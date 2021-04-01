كيفية صنع زينة وهلال رمضان في المنزل 

صنع زينة وهلال رمضان،مع اقتراب شهر رمضان المبارك تقترب معه بعض الطقوس التي التزم بها المصريين منذ قديم العصور، حيث يبدأ الجميع في تزيين الشوارع بالزينة والفوانيس، والأضواء المختلفة التي تبعث البهجة في القلوب وترسل الفرح في نفوس الجميع، وعادة التزيين من العادات التي توارثتها الأجيال من آلاف العقود حتى الآن، ولكنها تختلف وتتطور على حسب كل عصر، فهناك العديد من المحلات والسناتر التي تمتلئ بالفوانيس وأوراق الزينة، كما أن البعض يفضل تحضير الزينة بأنفسهم في المنزل.

كيفية صنع هلال رمضان في المنزل

لعل هلال رمضان من أكثر ما يميز شهر رمضان، كما أنه يعطي شكل رائع في تزيين الشوارع بجانب الفانوس، ولكن مع الارتفاع الذي تشهده زينة رمضان فإن البعض لا يمكنه شراء هلال رمضان، لذا نقدم لكم كيفية إعداده بسهولة في المنزل.

نقوم بإحضار طبق كرتوني على شكل دائرة، وقم برسم الهلال على الطبق ثم قم بتفريغ الشكل باستخدام المقص.

قم بلصق الطبق بواسطة لاصق على ورقة بيضاء بحيث يكون الجزء المجوف لأسفل ونقوم برسم الشكل على الورقة البيضاء.

نستخدم أوراق الفوم لتزيين الهلال أو يمكن استخدام ألوان الماء في تلوينها، ووضع الجليتر على الهلال بحيث يبدو لامعا مثل الحقيقة.

عمل زينة رمضان

لا شك أن زينة رمضان من الأشياء التي تبعث البهجة في النفوس، كما أنها تعطي شكل مبهج للشوارع، وتعتبر السلاسل الورقية من أكثر أنواع الزينة وابسطها، حيث يمكن عملها بسهولة كالتالي:

الأدوات: ورق مقوى ألوان مختلفة، قلم، مسطرة، لاصق، مقص.

الخطوات

باستخدام المسطرة و المقص نقوم بقص الورق على هيئة شرائط متساوية في الطول والعرض.

نبدأ بثني كل من هذه الشرائط على هيئة دوائر، ولصقها من النهاية.

نقوم بتمرير شريط آخر داخل الدائرة الأولى مع تثبيته باستخدام اللاصق، وتكرار هذه العملية لحين اكتمال السلسلة.