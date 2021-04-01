شوف عروض العثيم الاسبوعية عروض شهر رمضان

عروض العثيم ، عروض أسواق العثيم الأسبوعية، باقة عروض كبيرة و متنوعة بمناسبة شهر رمضان الكريم، يعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، العروض سارية من 31 مارس الموافق 18 شعبان إلى 6 أبريل الموافق 24 شعبان، دجاج ساديا مجمد 7×1200 + هدية بسعر 64.95 ريال بدلا من 99 ريال، رز أبو كاس مزه بسمتي 10 ك بسعر 53.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، حليب نيدو بودرة 2500 جرام بسعر 54.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، شراب تونو توت مركز 710 مل بسعر 8.95 ريال بدلا من 14.95 ريال، صلصة طماطم ندى 8×135 جرام بسعر 5.95 ريال بدلا من 9.95 ريال، زيت شمس دوار شمس 2×1.5 لتر بسعر 19.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، اسباكيتي قودي 450 جرام / مكرونة قودي 500 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 19.80 ريال، سكر ابو فهد ناعم 10 ك بسعر 18.95 ريال بدلا من 33.95 ريال.

تخفيضات الحلويات اليوم

عروض العثيم ، كيك رواني مكسرات 1 ك بسعر 21 بدلا من 42 ريال، تورتة سويس رول شوكولاتة صغير بسعر 11 ريال بدلا من 22 ريال، تورتة نصفين وسط بسعر 34.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، حلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 19.50 ريال بدلا من 24.50 ريال، لقمة القاضي 1 ك بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.95 ريال، بسكويت جوز الهند 1 ك بسعر 19.95 ريال بدلا من 24.95 ريال، كرواسون جبنه بيضاء بسعر 5.95 ريال بدلا من 7.75 ريال، زود دونات شوكولاتة 2 بار + 2 توست بسعر 6.95 ريال بدلا من 8.95 ريال، قرصان فاخر بسعر 9.95 ريال بدلا من 10.95 ريال.

أقوى عروض العثيم

مانجو تيمور 1 ك بسعر 9.45 ريال، تفاح اخضر بسعر 5.95 ريال، فراولة علبة بسعر 2.95 ريال، بخاري حمراء بسعر 7.95 ريال، كمثرى روز ماري بسعر 5.45 ريال، مانجو يمني قلب الثور 1 ك بسعر 7.95 ريال، ملفوف محشي 1 ك بسعر 1.95 ريال، فافا أصفر / أحمر 1 ك بسعر 7.95 ريال، عنب أبيض 1 ك بسعر 7.95 ريال، اناناس بسعر 5.95 ريال للحبة، بطاطس بسعر 2.95 ريال، خس ايس بيرج 1 ك بسعر 3.95 ريال، زنجبيل 1 ك بسعر 6.95 ريال.

أخر عروض العثيم

دجاج التنمية طازج 1200 جرام بسعر 13.75 ريال، كبدة دجاج التنمية طازج 450 جمد بسعر 3.50 ريال، دجاج اليوم طازج فاخر بسعر 16.95 ريال، فيلية دجاج الفروج الذهبي 450 جرام بسعر 16.95 ريال، شيش طاووق الفروج الذهبي 450 جرام بسعر 16.95 ريال، دجاج الفروج الذهبي متبل حار 600 جرام بسعر 13.95 ريال، دجاج الفروج الذهبي طازج 1200 جرام بسعر 13.95 ريال.