شوف %عروض جرير الأسبوعية على الهواتف والساعات الذكية تصل ل 70%

عروض جرير الأسبوعية مكتبة جرير هي شركة سعودية المنشأ تأسست سنة 1974 في مدينة الرياض، ومع تقدم الوقت حتى يومنا هذا أصبحت جرير من أبرز الشركات في المجال الخاص بالتكنولوجيا والتقنية والأدوات الإلكترونية والرقمية في كافة أرجاء الشرق الأوسط، ويتواجد المقر الخاص بجرير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتقوم جرير بالعمل على شقين وهما عملية البيع بالتجزئة عبر المكتبة وأيضاً عن طريق التسوق الإلكتروني بالإضافة إلى الشق الثاني وهو البيع جملة، وتتضمن الأنشطة الخاصة بجرير العمل في كل ما يلي:

الأدوات الخاصة بالمكتب.

الأدوات الخاصة بالمدرسة.

اللعب المخصصة للأطفال بالإضافة إلى الأدوات التعليمية.

الكتب.

الأجهزة الرقمية الإلكترونية والتقنية بكافة أنواعها من هواتف وكمبيوتر و ملحقاتهم بالإضافة إلى تقديم الصيانة لهم.

تخفيضات جرير علي الهواتف

تقدم مكتبة جرير عروض وتخفيضات تصل إلى 31٪ على الهواتف بأنواعها المتعددة:

عروض جرير الأسبوعية جوال أيفون 12 بحجم ذاكرة 64 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي.

جوال أيفون 12 بحجم ذاكرة 64 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي. تخفيضات جرير جوال من النوع شاومي 10 تي بسعر 1699 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف من نوع أيفون 12 برو ماكس بحجم ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 5699 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف من نوع سامسونج جالكسي note 20 الترا بحجم ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 3899 ريال سعودي من سعر 5149 ريال سعودي.

جوال من النوع هواوي نوفا 6 بحجم ذاكرة 256 جيجابايت بسعر 1499 ريال سعودي.

هاتف محمول من النوع ريلمي 7 برو بسعر 5699 ريال سعودي.

العروض والتخفيضات المقدمة من هايبر جرير على الساعات الذكية والإلكترونيات

عروض جرير الأسبوعية ساعة رياضية من النوع هواوي فضية اللون بسعر 369 ريال سعودي.

ساعة رياضية من النوع هواوي فضية اللون بسعر 369 ريال سعودي. تخفيضات جرير ساعة سامسونج جالكسي باللون البرونز بسعر 1299 ريال سعودي.

ساعة من النوع apple watch series 6 باللون الفضي بثمن 1969 ريال سعودي.

لاب توب من النوع هواوي ميت بوك X بحجم 13 بوصة بروسيسور انتل كور i5 الجيل العاشر وهارد من النوع SSD بحجم 512 جيجا بايت متوفر بثمن 4999 ريال سعودي.