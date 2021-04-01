شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 70% أقوى عروض السعودية

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عروض العثيم السعودية تقدم العثيم خصومات أسبوعية على جميع المنتجات ، بما في ذلك اللحوم المختلفة ، مثل لحم الضأن بالعظم في السواكني وعظم الضأن في النعيمي ، بالإضافة إلى العديد من الفواكه والخضروات مثل الملفوف والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والبطاطس واللحوم الحمراء، وكذلك التفاح الأخضر، ومجموعة متنوعة من الأسماك الطازجة والجبن، وجميع أنواع الأطعمة الأخرى، مثل الزيت والأرز والسكر، بالإضافة إلى بعض المنتجات المنزلية المختلفة والأجهزة الكهربائية وجميع الأدوات المنزلية الأخرى، إليك بعضًا منها. عروض العثيم السعودية خصومات العثيم على منتجات التنظيف من العثيم: عروض العثيم الاثنين حجم أريال جل للغسالات الأوتوماتيكية 3 لتر ويباع فقط بـ 29.95 ريال سعودي بدلاً من 36.50 ريال سعودي.

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