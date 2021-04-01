نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الرمضانية على السلع الغذائية والمختلفة وتخفيضات مذهلة في المقال التالي

تقدم عروض العثيم أقوى وأوفر العروض على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والعديد من المنتجات المختلفة الأخرى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف توفير احتياجات عملائها القيمين من السلع الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والعديد من المنتجات الأخرى التي لا غنى عنها في كل بيت وخصوصاً في هذا الشهر المبارك، فدائماً ما تسعى مجموعة أسواق العثيم السعودية إلى الريادة والتميز في مجال التسوق من خلال توفير الخدمات المتميزة لعملائها وتوفير المنتجات العالمية والمحلية بأفضل الخامات وأوفر الأسعار، وكل عام وانتم بخير. عروض العثيم على السلع الغذائية: كيس أرز هالي سيلا بسمتي وزن 10 كيلو بسعر 48.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال.

كاكاو زدني بودرة وزن 227 كيلو جرام بسعر 18.50 ريال سعودي بدلاً من 20.75 ريال.

شوربة شوفان أبيض هالي وزن 400 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال.

حليب هالي بودرة وزن 1800 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 54.75 ريال.

جبن خالي كريم كاسات وزن 910 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال.

كريم كراميل رياض فود عبوة بها 36*50 جم بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 51.50 ريال.

كيس بطاطس شرائح هالي وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 18.25 ريال.

كيس أرز جودان مزه وزن 10 كيلو جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 36.75 ريال. عرض صلصة طماطم ندى 8*135 جم بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال.

عرض عبوتين زيت شمس دوار الشمس وزن العبوة 1.5 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

عرض 4 حبات اسباكيتي قودي 450 جرام/ مكرونة قودي 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.80 ريال.

كيس سكر أبو فهد وزن 10 كيلو جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال. عروض أسواق العثيم على الحلويات الشرقية والغربية: عرض خاص وخصم 50% لكيلو كيك رواني مكسرات بسعر 21 ريال سعودي بدلاً من 42 ريال.

عرض خاص تورتة سويس رول شوكولاتة صغيرة بسعر 11 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال.

عرض تورتة نصفين وسط بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال. عروض العثيم على الخضروات والفواكه: كيلو مانجو تيمور بسعر 9.45 ريال سعودي.

كيلو بخاري أحمر بسعر 7.95 ريال سعودي.

كيلو ملفوف محشي بسعر 1.95 ريال سعودي.

كيس بطاطس بسعر 2.25 ريال سعودي. عروض اللحوم الحمراء والدواجن: كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 41.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 32.95 ريال. عرض طبق فيليه دجاج الفروج الذهبي وزن 450 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.

شيش طاووق الفروج الذهبي وزن 450 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.

دجاج الفروج الذهبي متبل حار وزن 450 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي. جديد عروض بنده هذا الأسبوع على الأجهزة والأدوات المنزلية بخصومات رائعة عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الرمضانية على السلع الغذائية والمختلفة وتخفيضات مذهلة - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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