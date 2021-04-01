طريقة عمل القطايف في شهر رمضان الكريم بمذاق رائع في المنزل

طريقة عمل القطايف حينما يحل شهر رمضان المبارك بأجواءٍ مبهجة، يكون هناك الكثير من العزومات، وتقوم الأمهات بتحضير أطباق الحلويات، إذ أن الحلويات هي الطبق الرئيسي يوميًا بشهر رمضان المبارك، إذ أن من بين الحلويات المقدمة بهذا الشهر؛ تكون القطايف والكنافة والبسبوسة والجلاش ولقمة القاضي، وغيرهم العديد، وفيما يلي الطريقة التي عن طريقها تستطيعي أن تقومي بتحضير القطايف.

مكونات عجينة القطايف

حتى تتمكنين من تحضير القطايف، لابد أن تتعرفي أولًا على المكونات، وهي كالتالي:

دقيق 2/3 كوب

دقيق سميد “1/4 كوب”

سكر “ملعقة فقط كبيرة”

خميرة، “1/2 ملعقة كبيرة”

بكينج بودر، “1/2 ملعقة صغيرة”

ذرة ملح.

ماء “٢ كوب”

بكينج صودا “1/8 ملعقة صغيرة”

طريقة عمل القطايف

حتى تقومي بعمل القطايف، عليك أن تتبعي الخطوات الآتية:

قومي بوضع كافة مكونات العجينة بالخلاط الكهربائي باستثناء البيكربونات.

اخلطي المكونات معًا كلها.

قومي بإضافة البيكربونات المزيج.

قومي بوضع مقلاة واسعة ليست لاصقة على درجة حرارة متوسطة.

قومي بتشكيل القطايف باستعمال الجهاز الخاص بلقمة القاضي أو باستعمال مغرفة.

قومي بمراقبة القطايف إلى أن يختفي لونها الأبيض، بعذ ذلك قومي برفعها من المقلاة، مع وضعها متناثرة لكي لا

تلتصق، ثم قومي بتغطيتها بفوطة.

قومي بتكرار تلك العملية إلى أن تنتهي من الكمية.

حينما تبرد القطايف تستطيعي أن تقومي بتجميعها مع بعضها البعض.

عقب أن تنتهي من الكمية، قومي بتركها مغطاة ومن ثم ابدئي الحشو.

طريقة تحضير القطايف المحشية بالمكسرات

فيما يلي الطريقة التي عن طريقها تستطيعين أن تقومي بتحضير القطايف المحشية:

يُحضر الشربات عن طريق وضع القليل من الماء والسكر على النار.

عند الغليان، قومي بوضع قطرات من عصير الليمون إلى أن يتماسك القوام.

يتم مزج جوز الهند مع الزبيب والبندق، ومن ثم التقليب.

حشو وحدات القطايف بالمكسرات.

تحمير القطايف بالزيت للحصول على اللون الذهبي.

يتم سقي القطايف بالشربات، ورصها بطبق التقديم.