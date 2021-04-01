شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات خيالية وحتي نهاية إبريل تصل ل 70%

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عروض جرير الأسبوعية أفضل ما يقدم من متجر جرير يوجد لمتجر جرير العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية حيث تمتد فروعه من الدمام إلى الخبر والرياض والقطيف وغيره، ولذلك أينما كنت متواجد في السعودية يمكنك الاستفادة من العروض المقدمة من جرير. عروض جرير الأسبوعية خصومات مكتبة جرير في السعودية: وصل سعر أوبو رينو 5 بسعة “128 جيجابايت” باللون “cosmo blue، fluid black” الجيل الخامس إلى 1499 ريال سعودي.

شاشة ال جي، 86 بوصة 4 كي الترا، دي ال وصل سعرها إلى 7999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 18499 ريال سعودي.

تي سي ال 75 بوصة، 8 كي كيو ال أي دي وصل سعرها إلى 9999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 16999 ريال سعودي.

سامسونج 82 بوصة بدقة 4 كي ألترا، اتش دي ال أي دي وصل سعرها إلى 7919 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 13999 ريال سعودي.

سامسونج 65 بوصة، بدقة 4كي الترا اتش دي ال أي دي وصل سعرها إلى 4499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 9899 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير على شاشة سامسونج فليب 55.2 بوصة شاشة باللمس وصل سعرها إلى 8999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 11999 ريال سعودي.

خصومات جرير ال جي 65 بوصة، 4 كي الترا وصل سعره إلى 3899 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 8799 ريال سعودي.

تنزيلات جرير مايكروسوفت سيرفس بوك 2 لاب توب 2 في 1 منفصل لوح وصل سعره إلى 10499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14999 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم سامسونج 65 بوصة بدقة 4 كي ألترا اتش دي. ال أي دي وصل سعرها إلى 3499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 7699 ريال سعودي. من غير نقطة زيت طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة والسر في هذه الملعقة عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تخفيضات خيالية وحتي نهاية إبريل تصل ل 70% - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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