نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات تصل إلى 60٪ في أسواق بنده بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 60٪ في أسواق بنده، تعتبر أسواق بنده من الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بتقديم عروض وتخفيضات مختلفة على مدار العام وتشمل السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتتميز هذه العروض بتناسبها مع كافة الفئات، لذا فإن أسواق بنده تحظى على ثقة وإعجاب جميع عملائها، وتتنوع عروض بنده ما بين عروض اسبوعية وعروض شهرية وعروض يومية، ومع اقتراب شهر رمضان تزداد هذه العروض والتخفيضات.

تخفيضات وخصومات أسواق بنده

بدأت أسواق بنده في إطلاق عروضها المختلفة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يفرقنا عنه أيام قليلة، حيث رفعت شعار برمضان نهنيك وأسعارنا نرضيك لتقدم عروض مختلفة وخصومات هائلة تصل إلى 60٪، وقد انتهت بعض عروض بنده اليوم الأربعاء ومن المقرر إطلاق عروض أخرى بحلول الأسبوع القادم أو مع بداية شهر أبريل أيضاً. عروض أسواق بنده على الأسماك

تتميز الأسماك لدى أسواق بنده بأنها تأتي إلى المستهلك طازجة يومياً وذلك لعشاق الأسماك الفريش، وتقدم أسواق بنده عروض هائلة على الجمبري البحري، حيث جاء سعره داخل العرض 27.95 ريال سعودي للكيلو، بينما الجمبري البحري المطبوخ 29.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض أسواق بنده على اللحوم

مع اقتراب شهر الخير، تقترب العزائم والولائم بين الأهل والأصدقاء والأقارب، لذا تكثر عروض أسواق بنده على اللحوم بكافة أنواعها سواء جملي أو ضاني أو رستو وهي متنوعة بين اللحم القطع واللحم المفروم، واشتملت العروض على ما يأتي:

كيلو لحم برازيلي مفروم 21.95.

كيلو لحم استرالي مكعبات أو مفروم 32.95.

كيلو روستو برازيلي 32.95.

كيلو لحم جمل قطع 29.95.

كيلو نقانق أو كفتة 32.95.

وبالتالي يمكن لجميع عملاء بنده متابعة كافة العروض والتخفيضات الهائلة من خلال الذهاب إلى أقرب فرع إليك.