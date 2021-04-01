شوف عروض العثيم الاسبوعية أول شهر أبريل وتخفيضات شهر رمضان أكثر من 60%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية أول شهر أبريل،تعتبر أسواق عبدالله العثيم واحدة من المتاجر الرائدة بالمملكة العربية السعودية وتتميز متاجر العثيم السعودية بالجودة العالية للمنتجات المقدمة بها مقارنة بالأسعار، وذلك لكونها تقدم بشكل دوري تخفيضات وعروض العثيم الاسبوعية على المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية وغيرها من العديد من المنتجات المتعددة والتي تناسب احتياجاتك.

عروض العثيم الاسبوعية لهذا الأسبوع من 31 مارس 2021 حتي 6 أبريل 2021

تقدم أسواق عبدالله العثيم العديد من التخفيضات الحصرية الهائلة والمتنوعة وتسري العروض وحتي نفاذ الكمية بمنافذ البيع، كما حددت متاجر العثيم كمية محددة لكل عميل خلال فترة العرض وأى كمية فوق التحديد يتم احتسابها بالسعر العادي، ولذلك لكي تضمن توافر فرص متساوية لجميع عملائها للاستفادة من العروض والتخفيضات.

عروض العثيم السعودية وقسيمة سلام وبطاقة سنابل الخير

عملاً علي سهولة عملية التسوق وتسهيل عملية الدفع على عملاء أسواق العثيم ، قدم المتجر قسيمة تسوق “سلام” وهي عبارة عن قسيمة يمكنك استخدامها خلال التسوق ولدفع قيمة مشترياتك، وتتميز القسيمة انه يمكنك استخدامها اكثر من مرة حتي نفاذ الرصيد بالإضافة الي انه يمكنك شحنها حتي 100 ريال سعودي ويمكنك ان تهديها كهدية مميزة لأحبائك.

بطاقة سنابل الخير من أسواق العثيم وهى بطاقة يمكن شرائها بالعديد من الطرق المتاحة مثل الموقع الإلكتروني للمتجر أو عن طريق تطبيق اكتساب الخاص بالعثيم وعند طلبها يمكنك تحديد عنوانك أو عنوان المستفيد وسيتم إيصالها الي العنوان المراد، أو يمكنك شرائها عند زيارة احد فروع أسواق العثيم وكل ما عليك فعله هو ان تكشط البطاقة وسيظهر لك صور الكود التي يمكنك إرسالها للمستفيد لاستخدامها.

يمكنك شحن بطاقة سنابل الخير برصيد 100-250-500 ريال سعودي والاستفادة منها عدة مرات حتي نفاذ الرصيد.

وللإطلاع علي العروض الاسبوعية يمكنك مشاهدة الصور الموضحة إدناه، وللمزيد من عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية والإلكترونية