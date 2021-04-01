شوف عروض بنده اليوم بالسعودية ولمدة 3 أيام فقط لا تفوتها والعرض الأسبوعي لأول أبريل 2021

عروض بنده اليوم بالسعودية، تقدم متاجر هايبر بنده السعودية تخفيضات هائلة بمناسبة شهر الخير شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا بالمن والبركات، بالإضافة الي العروض اليومية المميزة والتي لا يمكنك ان تفوتها وحتي 3 أيام ابتداء من اليوم 1 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442 وحتي 3 أبريل 2021، فضلاً عن عروض بنده الاسبوعية المتميزة بخصومات تصل لأكثر من 60 % علي المنتجات الغذائية والسلع الأساسية.

عروض بنده اليوم بالسعودية

دجاج مجمد ساديا 700 جم بسعر 8.50 ريال سعودي.

دجاج ساديا 700 جم*14 بسعر خاص 113.95 ريال.

دجاج مجمد بدون احشاء 700 جم بسعر 8.50 ريال.

دجاج ساديا مجمد 700 جم*14 بسعر 113.95 ريال.

فيليه سمك أبيض سيبلو للحبة 17.50 ريال.

بطاطس مقلية عادي / رفيعة ماركة ساديا للكيلو أو ودجز 750 جم بسعر 7.50 ريال سعودي للحبة.

مناديل للوجه بنده عبوة إعادة تعبئة 200 منديل *10 علب بسعر 32.95 ريال.

عروض هايبر بنده الاسبوعية السعودية 1442

تسري عروض بنده السعودية الاسبوعية من 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442 حتي الثلاثاء 6 أبريل الموافق 24 شعبان 1442 أو حتي نفاذ الكمية بمنافذ البيع، بجانب العروض والتخفيضات الهائلة، يقدم متاجر هايبر بنده مسابقات متنوعة مثل مسابقة اليوم المقدمة من دجاج اليوم كل ما عليك فعله هو صوري المنتج قبل الطبخ ثم صوري الطبق وارفعي الصور علي الموقع الرسمي لمتاجر بنده وادخلي السحب لتربحي الجوائز.

وللاطلاع علي عروض بنده لهذا الأسبوع علي المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك الطازجة.