تردد قناة كراميش الجديد 2021 بعد إغلاق القناة على التردد القديم

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن تردد قناة كراميش الخاصة بالأطفال، والتي يلجئ لها الكثير من الآباء والأمهات لأبنائهم، حيث يحب الكثير من الأطفال قناة كراميش، ولكن تم إغلاق قناة كراميش على التردد القديم في النايل سات، تابعوا معنا للتعرف على تردد القناة الجديد 2021 بعد إغلاق القناة على التردد القديم، تابع معنا للتعرف على تردد القناة، فتابعوا معنا.

تردد قناة كراميش الجديد

يريد الكثير من الأشخاص تركيب قناة كراميش على الريسيفر بعد إغلاقها وإغلاق العديد من القنوات الخاصة بالأطفال على الترددات القديمة، مثل قناة ميكي وطيور الجنة وكوكي وبطوط والعديد والعديد من القنوات التي تم إغلاقها على تردداتها القديمة، وسنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة كراميش الجديد فتابعوا معنا في موقعكم المتميز دائما ثقفني.

تردد القناة الجديد على النايل سات

تردد القناة 11603.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تركيب الترددات على الريسفر

يمكنك تركيب أي تردد لأي قناة على التلفاز في الريسفر عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بالذهاب إلى الإعدادات من الريموت settings.

إختر تركيب من قائمة الإعدادات.

اختر ترددات.

قم بالضغط على إضافة في الترددات.

قم بكتابة التردد، ومعدل الترميز ومعدل التصحيح.

قم بالضغط على بحث.

وهكذا يكون قد تم إضافة جميع القنوات في التردد إلى الريسفر الخاص بك.

ما هي قناة كراميش

قناة كراميش قناة أردنية الأصل وتم تأسيسها عام 2009، وتعود لصاحبها وسيم عواد، وتقدم قناة كراميش محتوى أطفال شبيه بقناة طيور الجنة، وتقدم أغاني وأناشيد وبرامج مخصصة للأطفال، وتعتبر من أكثر القنوات المحببة لدى الأطفال على الإطلاق، ويحبها جميع الأطفال من جميع أنحاء الوطن العربي.

ولتتعرفوا على تردد قناة طيور الجنة اضغط على الرابط تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديدة 2021 على النايل سات، ولتتعرف على تردد قناة بطوط الجديد اضغط على الرابط تردد قناة بطوط الجديد 2021، نتمنى أن يكون المقال قد نال على إعجابكم في حالة وجود أية تعليقات أو استفسارت شاركونا إياها في خانة التعليقات، يسعدنا الرد على تعليقاتكم واستفساراتكم في أسرع وقت ممكن في موقعكم المتميز دائما ثقفني.