نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان : عروض فيفا سوبر ماركت الأسبوعية حتي 6 ابريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض فيفا سوبر ماركت الأسبوعية التي يبحث عليها العديد من الاشخاص في الإمارات حيث تعد عروض فيفا من اهم العروض المقدمة حيث توفر جميع المنتجات الغذائيه للمواطنين بتخفيضات وخصومات تصل الي 50% بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع في جميع فروع فيفا بمناسبه شهر رمضان او حتي نفاذ الكميه المحدده

عروض فيفا سوبر ماركت

تعد عروض فيفا من اهم العروض الأسبوعية التي ينتظرها المواطنين حيث توفر لعملائها جميع المنتجات التي يحتاجونها من مواد غذائية مثل الأسماك واللحوم والخضروات والفواكه وأيضا جميع المعلبات والأدوات المنزلية وأيضا الأدوات الكهربائية وجميع مستحضرات التجميل والأحدية الخاصة بالرجال والأطفال والنساء بتخفيضات تصل إلي 50% بمناسبه شهر رمضان الكريم

ومن اهم العروض المقدمة من سوبر ماركت فيفا:

تقدم عروض فيفا سوبر ماركت تخفيضات علي معجون الطماطم وعلي مشروبات الكولا بالإضافة إلي العديد من الحلويات والمكسرات والبسكويت وجميع أنواع الحليب بنكهاته المختلفة وأيضا عصير العنب كما تقدم عروض فيفا تخفيضات علي المكسرات مثل السوداني والوز والشوقان وجميع أنواع البقوليات واللحوم والأسماك والخضروات والفواكه كالعنب والتفاح وأيضا تقدم تخفيضات علي الأحذية الخاصة بالرجال والأطفال والسيدات.

كانت كل هذه مجله عروض فيفا سوبر ماركت الأسبوعية علي جميع المنتجات الغذائية من لحوم واسماك ودواجن وايضا من فواكه وخضروات وجميع والأدوات المنزلية ومستلزمات الأطفال من حفاضات حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع فقط في جميع فروع فيفا وتنتهي يوم 6 ابريل او حتي نفاذ الكميه المحددة.