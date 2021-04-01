شوف عروض بنده الأسبوعية على منتجات الجمال للشعر والبشرة

عروض بنده الأسبوعية على منتجات الجمال ونبدأها بمنتجات العناية بالشعر، بلسم لوريال إلفيف 400 مل ب 10،95 ريال، شامبو الترا دو 600 مل ب 17،95 ريال، شامبو ضد تساقط الشعر هيمالايا 700 مل ب 14،95 ريال، 1+1 شامبو أو بلسم سايوس 500 مل ب 24،95 ريال، شامبو برت بلس 1+1 ب 18،95 ريال، خصم 35 % على مجموعة ماريون للعناية بالشعر من شامبو وسيرم وبخاخ، زيت للشعر، 1+1 شامبو كلير 700 مل ب 34،95 ريال، رذاذ للشعر بجوز الهند والمونوي صانسيلك ب 19،95 ريال، صبغة للشعر إكسلنس لوريال للحبة ب 39،95 ريال، صبغة شعر اللحية للرجال بيجين ب 27،95 ريال.

عروض بنده الأسبوعية على منتجات الجمال للشعر والبشرة

مجموعة العناية بالشعر من إل سالوني شامبو بالبروتين وماسك وبروتين فرد وتنعيم بنصف الثمن لفترة محدودة، صبغة للشعر بروديجي ب 49،95 ريال، 20% خصم على منتجات فاتيكا جميع الأنواع، كريستال سيرم للشعر ب 39،95 ريال، زيت تجميل للشعر إلفيف ب 47،95 ريال، كريم الشعر إلفيف طول الأحلام ب 21،95 ريال، زيت الشعر ارغان جي كازانوغا بنصف الثمن، 1+1 زيت أملا 300 مل ب 15،50 ريال، قناع فائق الترطيب نيفيا للحبة ب 8،95 ريال، قناع بالطين لوريال ب 19،95 ريال.

عروض بنده الأسبوعية

مناديل مبللة من جونسونز للبسرة تغذيها وتزيل المكياج بسهولة 1+1 ب 31،95 ريال، لوشن العناية الاساسية فازلين 400 مل ب 15،95 ريال، كريم ملتي فيتامين فيرآند لفلى ب 14،95 ريال، جلى أصلي نقي للبشرة فازلين ب 12،95 ريال، 2 كريم مرطب جونسونز 100 مل ب 17،95 ريال، كريم نيفيا ب 13،95 ريال، غسول لطيف منعش للوجه هيمالايا ب 16،95 ريال.

عروض بنده على منتجات العناية بالأسنان

2 معجون أسنان كلوس أب ب 10،95 ريال، معجون وفرشاه لوف بيوتي ب 19،95 ريال، 1+1 فرشاة أسنان من كولجيت ب 26،95 ريال، معجون الأسنان بالفحم سيجنال ب 9،95 ريال، معجون الأسنان الحساسية كولجيت راحة فورية ب 22،95 ريال، غسول للفم ريد هوت كلوس أب ب 13،95 ريال، معجون الأسنان الحساسية كولجيت راحة فورية ب 22،95 ريال.