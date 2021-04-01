نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على منتجات الجمال للشعر والبشرة في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية على منتجات الجمال ونبدأها بمنتجات العناية بالشعر، بلسم لوريال إلفيف 400 مل ب 10،95 ريال، شامبو الترا دو 600 مل ب 17،95 ريال، شامبو ضد تساقط الشعر هيمالايا 700 مل ب 14،95 ريال، 1+1 شامبو أو بلسم سايوس 500 مل ب 24،95 ريال، شامبو برت بلس 1+1 ب 18،95 ريال، خصم 35 % على مجموعة ماريون للعناية بالشعر من شامبو وسيرم وبخاخ، زيت للشعر، 1+1 شامبو كلير 700 مل ب 34،95 ريال، رذاذ للشعر بجوز الهند والمونوي صانسيلك ب 19،95 ريال، صبغة للشعر إكسلنس لوريال للحبة ب 39،95 ريال، صبغة شعر اللحية للرجال بيجين ب 27،95 ريال.
عروض بنده الأسبوعية على منتجات الجمال للشعر والبشرة
مجموعة العناية بالشعر من إل سالوني شامبو بالبروتين وماسك وبروتين فرد وتنعيم بنصف الثمن لفترة محدودة، صبغة للشعر بروديجي ب 49،95 ريال، 20% خصم على منتجات فاتيكا جميع الأنواع، كريستال سيرم للشعر ب 39،95 ريال، زيت تجميل للشعر إلفيف ب 47،95 ريال، كريم الشعر إلفيف طول الأحلام ب 21،95 ريال، زيت الشعر ارغان جي كازانوغا بنصف الثمن، 1+1 زيت أملا 300 مل ب 15،50 ريال، قناع فائق الترطيب نيفيا للحبة ب 8،95 ريال، قناع بالطين لوريال ب 19،95 ريال.
عروض بنده الأسبوعية
مناديل مبللة من جونسونز للبسرة تغذيها وتزيل المكياج بسهولة 1+1 ب 31،95 ريال، لوشن العناية الاساسية فازلين 400 مل ب 15،95 ريال، كريم ملتي فيتامين فيرآند لفلى ب 14،95 ريال، جلى أصلي نقي للبشرة فازلين ب 12،95 ريال، 2 كريم مرطب جونسونز 100 مل ب 17،95 ريال، كريم نيفيا ب 13،95 ريال، غسول لطيف منعش للوجه هيمالايا ب 16،95 ريال.
عروض بنده على منتجات العناية بالأسنان
2 معجون أسنان كلوس أب ب 10،95 ريال، معجون وفرشاه لوف بيوتي ب 19،95 ريال، 1+1 فرشاة أسنان من كولجيت ب 26،95 ريال، معجون الأسنان بالفحم سيجنال ب 9،95 ريال، معجون الأسنان الحساسية كولجيت راحة فورية ب 22،95 ريال، غسول للفم ريد هوت كلوس أب ب 13،95 ريال، معجون الأسنان الحساسية كولجيت راحة فورية ب 22،95 ريال.
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