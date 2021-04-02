ألغاز حسابية صعبة مع الحل

في كل ثلاثاء من شهر فبراير، يُصادف اليوم الرياضي العالمي حيث اعتاد الناس على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في المجال الرياضي. بعد تفشي فيروس كورونا “كوفيد19” في أنحاء العالم، لجأت الدول على اعتماد ممارسة النشاط الرياضي العقلي بدلًا من النشاطات المختلفة المعتادة التي تتطلب الاختلاط.

تعتبر الألغاز المنطقية أفضل وسيلة لممارسة الرياضة العقلية، حيث تزيد من فطنة وذكاء العقل. يجب أن تمارس تحدي النفس دومًا وتبذل جهدك في حل تمارين تعمل على تنشيط عقلك.

ألغاز منطقية تساعدك في تمرين عقلك في اليوم الرياضي العالمي

جمعنا لك في هذا المقال مجموعة ألغاز منطقية ستعمل على تنشيط عقلك بشكل مذهل. ما عليك إلا قراءة اللغز جيدًا ومحاولة حله. في حال لم تعرف الإجابة، فلا تيأس فسوف تجد الحل في نهاية هذا المقال.

1- هناك مجموعة رموز رياضية يجب وضعها هنا بحيث يصبح الناتج 6 في كل الأحوال، هل تستطيع إيجادهم؟

2- كم عدد الأرقام المتواجدة هنا؟

3- في كل كفة سيكون هناك وزن 2 كيلو، الكفة الأولى قطعة حجر والكفة الثانية قطعة حديد. تأكد من تعادل الكفتين ثم أغمر الميزان في الماء، هل ستبقى كفتي الميزان متعادلتان؟

4- نريد أن نقوم بتوزيع ال5 تفاحات في هذه السلة على 5 أشخاص، ولكن نحتاج أن نُبقي تفاحة واحدة في السلة؟! كيف ذلك

5- ما هو الوقت المتوقع أن يظهر على الساعة رقم 5؟

6- هناك رقم يجب أن يحل محل علامة الاستفهام ليتكمل اللغز! ما هو؟

7- سقطت قطعة جليد داخل صندوق رقم 2 “ماء” وذابت. برأيك، هل سيتغير مستوى الماء بعد سقوط تلك القطعة؟

الآن، اكتشف كم نتيجتك وانظر إلى الحلول أدناه

إجابة لغز رقم “1”

إجابة لغز رقم “2”

يجب أن تُبهر عندما تعرف الإجابة على هذا اللغز

هناك 10 أرقام في هذه الصورة، انظر إلى الصورة!

إجابة لغز رقم “3”

أي كائن مغمور في الماء له وزن مفقود يساوي وزن السائل النازح، يأخذ الحجر وزن أكبر من الحديد، لهذا فإن الحجر سيضيف المزيد من المياه وبالتالي سوف يصبح أخف وزنًا مما يؤدي إلى إمالة التوازن.

إجابة لغز رقم “4”

سيكون من نصيب أحد الأشخاص أن يأخذ تفاحة مع السلة.

إجابة رقم “5”

كي تحل هذا، أنت بحاجة للعودة إلى الوراء بالزمن، حيث أن الفرق ما بين أول ساعة والثانية هو ساعة و10 دقائق، أما الفرق بين الساعة الثانية والثالثة فهو ساعة و20 دقيقة، نهايةً، ساعة و30 دقيقة. لهذا، الساعة الأخيرة سوف تقل بمعدل ساعة و40 دقيقة وبالتالي سنحصل على الوقت 5:35.

إجابة رقم “6”

الحل هو رقم “7” لأن النتيجة لكل خط أفقي هي 18

إجابة رقم “7”

وفقاً لمبدأ أرشميدس، فإن وزن قطعة الجليد المغمورة يساوي وزن السوائل التي تم نزحها من الجليد، ففي البداية، تم تقليل مستوى المياه. ولكن عندما ذاب الجليد، تحول إلى ماء بنفس الوزن، لهذا السبب لن يتغير مستوى المياه.

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