نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم اليوم على الجوالات والشاشات والأجهزة الصوتية في المقال التالي

عروض العثيم ، تعد أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية أحد أكبر المحلات التجارية المعروفة والمنتشرة في جميع أرجاء المملكة والتي تتمتع بتقديم المنتج الجيد وتمتاز بأقوي مهرجانات العروض والتخفيضات التي تقدمها، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم عروض العثيم اليوم على الجوالات والشاشات والأجهزة الصوتية. عروض العثيم على الجوالات جوال تكنو كية ايه 1287 جيجا بسعر 569 ريال سعودي.

جوال تكنو كية ايه 325 ميجا بسعر 350 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.

جوال هونر 9 اكس 128 جيجا بسعر 735 ريال سعودي بدلاً من 745 ريال.

جوال هونر 9 اس 32 جيجا بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.

جوال هواوي واي 7 بي 64 جيجا بسعر 629 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 5 بي 32 جيجا بسعر 382.24 ريال سعودي.

جوال سامسونج ايه 01 كور 16 جيجا بسعر 335 ريال سعودي.

جوال سامسونج ايه 21 اس 64 جيجا بسعر 710 ريال سعودي.

جوال أيفون 12 برو ماكس 128 جيجا بسعر 4775 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال. عروض الشاشات والأجهزة الصوتية شاشة شارب ال اي دي 42 بسعر 749 ريال سعودي.

شاشة اورينو ال اي دي سمارت 55 بسعر 1449 ريال سعودي.

شاشة أرول اي دي 32 بسعر 499 ريال سعودي.

شاشة اورينو سمارت ال اي دي 40 بسعر 649 ريال سعودي.

شاشة جيباس ال اي دي سمارت 39 بسعر 799 ريال سعودي.

شاشة أرول ال اي دي سمارت 58#58 بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 1949 ريال.

شاشة أرول ال اي دي سمارت 55#55 بسعر 1349 ريال سعودي.

شاشة دورال ال اي دي 43 بسعر 729 ريال سعودي.

شاشة أورال ال اي دي 58#58 بسعر 1499 ريال سعودي.

شاشة اورينو ال اي دي 32 بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

سماعة ميكرو ديجبيت بلوتوث #908 بسعر 99 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس 201#8529 بسعر 355.96 ريال سعودي.

ريسيفر سامسونج ديجيتال#111 اس بسعر 72 ريال سعودي.

ريسيفر فيفاكس ميني سامسونج ديجيتال#993 بسعر 55 ريال سعودي. وبهذا القدر نكون قد قدمنا لكم عروض وتخفيضات العثيم على الجوالات والشاشات والأجهزة الصوتية. عروض العثيم لشهر رمضان خصومات حتي 70% بادر بالشراء الآن عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم اليوم على الجوالات والشاشات والأجهزة الصوتية - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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