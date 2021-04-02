شوف عروض الألكترونيات هايبر بنده الاسبوعية عروض شهر رمضان

هايبر بنده ، مجموعة عروض الألكترونيات هايبر بنده الاسبوعية، باقة كبيرة من العروض المتنوعة على الألكترونيات، يعتبر بنده من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة عملاء واسعة، العروض سارية من 31 مارس الموافق 18 شعبان إلى 6 أبريل الموافق 24 شعبان، تلفزيون سامسونج 32 بوصة بسعر 699 ريال بدلا من 985 ريال، مضخم صوت سوني بسعر 449 ريال بدلا من 492 ريال، ريسيفر ميني نادكو بسعر 75 ريال بدلا من 87 ريال، تلفزيون تي سي إل 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 3499 ريال، تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 3066 ريال، تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 1049 ريال بدلا من 1204 ريال، تلفزيون توشيبا 50 بوصة بسعر 1399 ريال بدلا من 1899 ريال، تلفزيون إمبكس جلوريا أندرويد 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال.

تخفيضات شهر رمضان

هايبر بنده ، سامسونج أي 31 بسعر 899 ريال بدلا من 989 ريال، سامسونج أي 02 أس 32 جيجا بسعر 475 ريال، هواوي واي 7 أي 128 جيجا بسعر 699 ريال، سامسونج أي 51 بسعر 1099 ريال بدلا من 1199 ريال، هواوي واي 8 بي 128 جيجا بسعر 699 ريال، هواوي نوفا 7 أي 128 بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال، أونور 9 أكس لايت 128 بسعر 719 ريال، أبل أيفون 12 برو 128 جيجا بسعر 4599 ريال بدلا من 4699 ريال.

أخر عروض هايبر بنده

لينوفو كي 12 بسعر 589 ريال بدلا من 899 ريال، لينوفو كي 12 بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال، سماعات أبل اير بودس برو بسعر 829 ريال بدلا من 999 ريال، شياومي ريدمي 9 أي 32 جيجا بسعر 349 ريال، سماعة لاسلكية برو بودس روكسون بسعر 99 ريال بدلا من 229 ريال، شاحن ماغسيف أبل بسعر 169 ريال بدلا من 199 ريال، شاحن يو اس بي أبل (20 واط) بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال، سماعات أبل اير بودس 2 شاحن عادي بسعر 499 ريال بدلا من 879 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

قلاية بدون زيت نيوتري كوك بسعر 299 ريال بدلا من 549 ريال، قلاية بدون زيت فيليبس 2 ك بسعر 499 ريال بدلا من 999 ريال، قلاية كليك أون 6 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 549 ريال، مطحنة قهوة اريتي 150 واط بسعر 69 ريال بدلا من 109 ريال، قطاعة كينوود بسعر 89 ريال بدلا من 169 ريال، قلاية بدون زيت تيفال 4.2 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 599 ريال، صانعة الوافل لون أحمر اريتي 89 ريال بدلا من 139 ريال، غلاية ستانلس ستيل كولين 1.8 لتر بسعر 29 ريال بدلا من 65 ريال.