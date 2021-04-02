شوف عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 50%

عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 50% بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك خلال أيام قليلة أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات يقوم هايبر بنده بتقديم أفضل العروض المميزة والتخفيضات على جميع المنتجات الغذائية، خاصة التي يتم شراؤها في رمضان مثل التمر والبلح وقمر الدين والكنافة والياميش و الحلويات التي يحب تناولها الكبار والصغار، حيث يتم تقديم أفضل العروض الأسبوعية على جميع المنتجات الغذائية لكي يتمكن الجميع من شراء كافة احتياجاتهم بأسعار قليلة، هذا سوف نوضح لكم كيف التفاصيل التي تتعلق بعروض بنده الأسبوعية.

تخفيضات وعروض بنده

يمكنكم معرفة أسعار جميع المنتجات الغذائية في ظل التخفيضات الهائلة على جميع المنتجات التي يحتاجها الجميع مثل الأسماك بجميع أنواعها، وكذلك اللحوم والدجاج والفراخ والخضروات والفواكه والبقوليات منتجات الألبان المختلفة متنوعة وعروض مميزة على الأجهزة الكهربائية والأجهزة، المحمولة، وبالتالي يتم جميع العملاء لمعرفة الأسعار على جميع المنتجات من خلال الخصومات المقدمة منها عروض هايبر بنده بالمملكة السعودية والتي تتناسب مع جميع الفئات حيث وصلت التخفيضات إلى 60% على معظم المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا.

تخفيضات وخصومات هايبر بندة

أما بالنسبة للتخفيضات على الفواكه والخضروات حيث يبلغ سعر كيلو التفاح الايطالي 5. 95 للكيلو، أما بالنسبة لسعر العنب الأحمر جنوب أفريقي وصل إلى 9. 95 ريال سعودي وكذلك الجوافة 9. 95 للكيلو أما بالنسبة لأسعار الليمون حيث وصل سعر الكيلو فى هايبر بنده إلى 4. 95 وأسعار الفراولة للعلبة وزنه 450 غرام بسعر 19. 95 أما بالنسبة لأسعار الطماطم المحلية وصل سعرها إلى 6. 95 وذلك بوزن 4.5.

أما بالنسبة لأسعار التمر الفاخر وصل سعر الكيلو إلى 9. 95 التمر السكري وصل إلى 9. 95 ريال السعودي، بالنسبة لأسعار العجوة بسعر 24. 95 وزنها 400 غ أما بالنسبة لأسعار المانجو اليمني سجل سعر الكيلو 15. 95 والمانجو الزبدة سعر الكيلو 8. 95 ريال.