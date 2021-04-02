نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية تخفيضات رمضان عروض مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية تخفيضات رمضان نبدأها بعروض الدجاج الطازج والمتبل، طبق وزن 450 جم من كبد الدجاج طازج انتاج التنمية، دجاجة كاملة ذبح اليوم انتاج التنمية ب 13،50 ريال، فيلية دجاج الفروج الذهبي ب 16،95 ريال، شيش طاووق الفروج الذهبي ب 16،95 ريال، دجاج الفروج الذهبي متبل حار 600 جم ب 13،95 ريال، لحم غنم روماني ب 39،95 ريال، لحم غنم سواكني ب 52،95 ريال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية تخفيضات رمضان عروض مميزة

تين مجفف وزن 200 جم ب 5،50 ريال، جوز هند بودرة ب 14،25 ريال، ليمون أسود مجفف ب 18،95 ريال، قمر الدين السعيد 400 جم ب 7،25 ريال، صنوبر مجدي باكستاني فاخر ب 29،95 ريال، جبن بليدام ايدام ب 28،95 ريال، جبن طعمية ميلك اسطنبولي دمياط كيلو ب 21،80 ريال، زيتون اليسا اسود شرائح ب 16،95 ريال، عسل هالى صافي ب 20 ريال، حمص اديفيا حب زجاج ب 11،95 ريال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

مشروع تان كامل ب 8،95 ريال، أكياس نفاية شير بربطة 30 جلون ب 17،95 ريال، ارز برمل هندي ب 26،95 ريال، كاكاو زدني بودرة ب 18،50 ريال، شاي بريتش انجليزي 100 كيس ب 8،95 ريال، بسكويت شاي سادة 12 حبة ب 9،95 ريال، زبدة فول سوداني ب 6،40 ريال، مناديل شير حريري 10 حبات ب 20،95 ريال، دجاج برازيلي مجمد ب 10،95 ريال، مفارش سفرة شير زرقاء ب 15،95 ريال.

عروض رمضان من العثيم

بسكويت هالى بالتمر ربطة مكونة من 3 حبات ب 13،95 ريال، تونة الخليجية خفيف ب 10،50 ريال، حمص فيكتو حب 570 جم ب 5،50 ريال، صدور دجاج لاتينا طرية 2،5 كيلو ب 46،95 ريال، ورق مطبخ شير ماكسي رول ب 13،95 ريال، لقمة القاضي هالى 500 جم ب 2،95 ريال.

عروض أسواق العثيم أصناف منوعة

مفروم دجاج أوغنم داري ب 5،25 ريال، شرائح دجاج مجمدة 600 جم ب 13،95 ريال، مانجو مونتانا كيلو ب 9،95 ريال، كريمة بريذيدن ب 20،95 ريال، زيتون كوبوليفا شرائح ب 13،95 ريال، 24 قطعة من برجر الدجاج سنبلة ب 29،95 ريال، سبانخ السنبلة مجمدة 400 جم ب 2،50 ريال، عسل الشفاء طبيعي كيلو ب 44،95 ريال. كنافة السنبلة بالقشطة ب 11،50 ريال، فراولة السنبلة ب 8،95 ريال، تتبيلة ديليسو رانش ب 11،75 ريال، عجينة وليمة الرقائق الهشة ب 2،75 ريال، عجينة سبرينج رول ب 2،50 ريال.