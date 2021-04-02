نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم بالسعودية عروض شهر الخير في المقال التالي
عروض العثيم اليوم بالسعودية عروض شهر الخير وأقوي التخفيضات على المستلزمات الشهرية، ومنها خميرة ساف فورية 500 جم ب 10،95 ريال، كريمة ايلي اند فير تزيين لتر ب 24،95 ريال، كورن فليكس كلوقز كيلو ب 18،95 ريال، جبن البقرة الضاحكة 500 جم ب 10،95 ريال، مكرونة بانزاني ب 3،75 ريال، شيبسي برنجلز ب 7،95 ريال، مربي بوني مامان فراولة ب 15،95 ريال، جبن كيري بالقشطة 12 قطعة ب 20،95 ريال، برجر بقري من ساديا ب 27،95 ريال.
عروض العثيم اليوم بالسعودية عروض شهر الخير
برجر بقري جامبو ب 22،95 ريال، حلاوة حلواني سادة ب 11،50 ريالن ذرة قودي حبة ذهبية علب ب 3،25 ريال، زبدة فول سوداني قودي ب 9،95 ريال، طحينة حلواني سائلة ب 31،95 ريال، مكرونة تريفا ب 4،95 ريال، تونة قودي تندرينا ب 6،95 ريال.
عروض العثيم اليوم
شوربة هناء شوفان رقائق كاملة كيلو ب 11،95 ريال، مايونيز هاينز كلاسيك ب 12،95 ريال، جبن أنكور كريم 2 حبة ب 19،95 ريال، تونة هناء خفيف 3 حبة ب 12،95 ريال، هنا طماطم مقشرة ب 5،95 ريال، شوكولاتة ريسيز فول سوداني ب 12،95 ريال، حليب بوني سائل ب 9،95 ريال، شراب سن توب برتقال 18 حبة ب 15،50 ريال، شيرة هيرشيز شوكولاتة ب 14،95 ريال، ذرة داري اكواز ب 11،95 ريال، تونة المراعي 3 حبات ب 16،95 ريال، زيت ايديال أسود ب 8،95 ريال، أرز المها بنجابي ب 64،95 ريال، أرز جرين فارم مصري 5 كيلو ب 25،95 ريال.
عروض رمضان
مبييض نستلة كوفي ميت ناعم ب 15،95 ريال، قهوة نسكافية 3*1 ب 31،95 ريال، حليب نستلة مبخر سائل ب 9،95 ريال، كرون فليكس نسكويك شوكولاتة ب 25،95 ريال، ويفر كيت كات ويفر أصابع شوكولاته ب 29،95 ريال، زيت زيتون عافية بكر عضوي 500 جم ب 19،95 ريال، زبدة نادك طازجة غير مملحة كيلو ب 35،95 ريال، حليب نادك كابتن حليب بالشوكولاتة ب 17،95 ريال، زيت زيتون نادك عضوي ب 17،95 ريال، كريمة نادك للطبخ ب 18،95 ريال.
- اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً
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