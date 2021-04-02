شوف عروض العثيم اليوم بالسعودية عروض شهر الخير

عروض العثيم اليوم بالسعودية عروض شهر الخير وأقوي التخفيضات على المستلزمات الشهرية، ومنها خميرة ساف فورية 500 جم ب 10،95 ريال، كريمة ايلي اند فير تزيين لتر ب 24،95 ريال، كورن فليكس كلوقز كيلو ب 18،95 ريال، جبن البقرة الضاحكة 500 جم ب 10،95 ريال، مكرونة بانزاني ب 3،75 ريال، شيبسي برنجلز ب 7،95 ريال، مربي بوني مامان فراولة ب 15،95 ريال، جبن كيري بالقشطة 12 قطعة ب 20،95 ريال، برجر بقري من ساديا ب 27،95 ريال.

عروض العثيم اليوم بالسعودية عروض شهر الخير

برجر بقري جامبو ب 22،95 ريال، حلاوة حلواني سادة ب 11،50 ريالن ذرة قودي حبة ذهبية علب ب 3،25 ريال، زبدة فول سوداني قودي ب 9،95 ريال، طحينة حلواني سائلة ب 31،95 ريال، مكرونة تريفا ب 4،95 ريال، تونة قودي تندرينا ب 6،95 ريال.

عروض العثيم اليوم

شوربة هناء شوفان رقائق كاملة كيلو ب 11،95 ريال، مايونيز هاينز كلاسيك ب 12،95 ريال، جبن أنكور كريم 2 حبة ب 19،95 ريال، تونة هناء خفيف 3 حبة ب 12،95 ريال، هنا طماطم مقشرة ب 5،95 ريال، شوكولاتة ريسيز فول سوداني ب 12،95 ريال، حليب بوني سائل ب 9،95 ريال، شراب سن توب برتقال 18 حبة ب 15،50 ريال، شيرة هيرشيز شوكولاتة ب 14،95 ريال، ذرة داري اكواز ب 11،95 ريال، تونة المراعي 3 حبات ب 16،95 ريال، زيت ايديال أسود ب 8،95 ريال، أرز المها بنجابي ب 64،95 ريال، أرز جرين فارم مصري 5 كيلو ب 25،95 ريال.

عروض رمضان

مبييض نستلة كوفي ميت ناعم ب 15،95 ريال، قهوة نسكافية 3*1 ب 31،95 ريال، حليب نستلة مبخر سائل ب 9،95 ريال، كرون فليكس نسكويك شوكولاتة ب 25،95 ريال، ويفر كيت كات ويفر أصابع شوكولاته ب 29،95 ريال، زيت زيتون عافية بكر عضوي 500 جم ب 19،95 ريال، زبدة نادك طازجة غير مملحة كيلو ب 35،95 ريال، حليب نادك كابتن حليب بالشوكولاتة ب 17،95 ريال، زيت زيتون نادك عضوي ب 17،95 ريال، كريمة نادك للطبخ ب 18،95 ريال.