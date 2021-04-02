شوف أفضل عروض العثيم على الشيكولاتة والمشروبات بالسعودية

أفضل عروض العثيم على الشيكولاتة والمشروبات الساخنة والباردة تشمل مجلة عروض أسواق العثيم لهذا الأسبوع على شوكولاتة جالكسي جواهر بسعر 31،95 ريال، 5 حبات من شوكولاتة سنيكرز اللذيذة ب 9،95 ريال، شوكولاتة بست ميني مشكلة وزن 500 جم ب 23،95 ريال، شوكولاتة باونتي أو تويكس ب 8،95 ريال، شوكولاتة جالكسي حليب ناعمة ب 11،95 ريال، شوكولاتة ام اند امز ميتيز 3 حبات ب 8،95 ريال، علبة من بسكويت ماكفيتيز دايجستف الأصلي ب 8،95 ريال، فشار البطل زبدة 90 جم ب 4،95 ريال، شيبس الطل ردجز ليمونار ب 10،95 ريال، بسكويت تيشوب ابو ولد ب 6،50 ريال، بسكويت شاميموريز 9+3 ب 14،50 ريال.

أفضل عروض العثيم على الشيكولاتة والمشروبات بالسعودية

شاي ليبتون فتلة 800 جم ب 27،95 ريال، شاي ليبتون أخضر أكياس 100 كيس ب 19،95 ريال، خلطة كفتة كنور ب 61،95 ريال، شوربة كنوز كريمة دجاج 12 حبة ب 36،95 ريال، مايونيز كنوز ب 11،95 ريال،حبات شطة رنا حار ب 7،95 ريال، خل رنا أبيض ب 6،95 ريال.

أفضل عروض العثيم على المشروبات

شراب راني مانجو 2 حبة ب 9،95 ريال، شراب فيمتو فواكه مصاص ب 28،95 ريال، قشطة كي دي دي قيمر ب 15،95 ريال، 6 حبات من شراب راني بالبرتقال حبيبات ب 10،95 ريال، بيرة بربيكان شعير زجاج 6 حبات ب 20،95 ريال، شراب الربيع برتقال 18 حبات +3 مجانا ب 19،66 ريال، حليب الربيع شوكولاتة طويل الأجل ب 14،95 ريال، شراب الربيع مشكل لتر ب 6،95 ريال، قهوة الخبر تركية 500 جم ب 18،95 ريال، قهوة باشنف 5 كيلو ب 158 ريال، شاي ربيع أخضر 100 كيس ب 15،95 ريال.

عروض العثيم على الشوكولاتة

بسكويت جليندا برانقيل هيل ب 8،95 ريال، بسكويت أوريو 12 حبة ب 11،50 ريال، بسكويت امريكانا كوكيز ب 14،95 ريال، مكسرات هولنز قلويات ب 36،95 ريال، مكسرات المبهاج مشكل فاخر ب 24،95 ريال، بسكويت لوكسري ب 6،50 ريال، بسكويت شاي غندور ب 15،95 ريال، زيفر كابريس بالبندق ب 20،95 ريال، بطاطس كتكو عيدان 5 حبات ب 9،95 ريال.