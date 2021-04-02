نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض العثيم على الشيكولاتة والمشروبات بالسعودية في المقال التالي
أفضل عروض العثيم على الشيكولاتة والمشروبات الساخنة والباردة تشمل مجلة عروض أسواق العثيم لهذا الأسبوع على شوكولاتة جالكسي جواهر بسعر 31،95 ريال، 5 حبات من شوكولاتة سنيكرز اللذيذة ب 9،95 ريال، شوكولاتة بست ميني مشكلة وزن 500 جم ب 23،95 ريال، شوكولاتة باونتي أو تويكس ب 8،95 ريال، شوكولاتة جالكسي حليب ناعمة ب 11،95 ريال، شوكولاتة ام اند امز ميتيز 3 حبات ب 8،95 ريال، علبة من بسكويت ماكفيتيز دايجستف الأصلي ب 8،95 ريال، فشار البطل زبدة 90 جم ب 4،95 ريال، شيبس الطل ردجز ليمونار ب 10،95 ريال، بسكويت تيشوب ابو ولد ب 6،50 ريال، بسكويت شاميموريز 9+3 ب 14،50 ريال.
أفضل عروض العثيم على الشيكولاتة والمشروبات بالسعودية
شاي ليبتون فتلة 800 جم ب 27،95 ريال، شاي ليبتون أخضر أكياس 100 كيس ب 19،95 ريال، خلطة كفتة كنور ب 61،95 ريال، شوربة كنوز كريمة دجاج 12 حبة ب 36،95 ريال، مايونيز كنوز ب 11،95 ريال،حبات شطة رنا حار ب 7،95 ريال، خل رنا أبيض ب 6،95 ريال.
أفضل عروض العثيم على المشروبات
شراب راني مانجو 2 حبة ب 9،95 ريال، شراب فيمتو فواكه مصاص ب 28،95 ريال، قشطة كي دي دي قيمر ب 15،95 ريال، 6 حبات من شراب راني بالبرتقال حبيبات ب 10،95 ريال، بيرة بربيكان شعير زجاج 6 حبات ب 20،95 ريال، شراب الربيع برتقال 18 حبات +3 مجانا ب 19،66 ريال، حليب الربيع شوكولاتة طويل الأجل ب 14،95 ريال، شراب الربيع مشكل لتر ب 6،95 ريال، قهوة الخبر تركية 500 جم ب 18،95 ريال، قهوة باشنف 5 كيلو ب 158 ريال، شاي ربيع أخضر 100 كيس ب 15،95 ريال.
عروض العثيم على الشوكولاتة
بسكويت جليندا برانقيل هيل ب 8،95 ريال، بسكويت أوريو 12 حبة ب 11،50 ريال، بسكويت امريكانا كوكيز ب 14،95 ريال، مكسرات هولنز قلويات ب 36،95 ريال، مكسرات المبهاج مشكل فاخر ب 24،95 ريال، بسكويت لوكسري ب 6،50 ريال، بسكويت شاي غندور ب 15،95 ريال، زيفر كابريس بالبندق ب 20،95 ريال، بطاطس كتكو عيدان 5 حبات ب 9،95 ريال.
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