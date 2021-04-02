نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم بالسعودية بمناسبة شهر رمضان على السلع الغذائية وياميش رمضان في المقال التالي
أقوى عروض العثيم بالسعودية، مع إقتراب شهر رمضان الكريم تقدم أسواق العثيم أقوى عروضها وتخفيضاتها بمناسبة الشهر الكريم على كافة المنتجات والسلع الغذائية، فقد حيث حرص هايبر العثيم بتقديم أفضل و أجود أنواع التمور ومنتجات رمضان وكافة المواد الغذائية لعملائها، وتخفيضات هائلة وبأقل الأسعار، بالإضافة إلى تخفيضات على المنتجات الغذائية والمنظفات و أجهزة الموبايل والأجهزة الكهربائية بأنواعها و كافة المواد التي تحتاج لها الأسر السعودية في شهر رمضان الكريم، تابعونا من خلال المقال للتعرف على أقوى عروض العثيم بالسعودية بمناسبة شهر رمضان الكريم.
أقوى عروض العثيم بالسعودية
تقدم أسواق العثيم تشكيلة هائلة من العروض والتخفيضات المميزة على كافة الأجهزة المنزلية والمنتجات الغذائية وذلك بشكل أسبوعي، حيث يتابع الشعب السعودي بشكل أسبوعي أقوى العروض التي تقدمها أسواق العثيم، والتي تتوفر في كافة المتاجر الخاصة بهم في المملكة السعودية، سواء كان عروض على الأجهزة الإلكترونية أو الحلويات أو الملابس أو اللحوم بكافة أنواعها أو الجولات والسلع الغذائية بأنواعها وياميش رمضان .
الجدير بالذكر أن هايبر العثيم من أهم الأسواق الشهيرة الموجودة في المملكة السعودية، يتابع عروضها وتخفيضاتها العديد من الشعب السعودي.
عروض هايبر العثيم على المنتجات الرمضانية
- كيلو تمر النخيل بسعر 9.95 ريال سعودي.
- كيلو تمر عجوة المدينة بسعر 16.95 ريال سعودي.
- كيلو تمر نبوت سيف بسعر 6.50 ريال سعودي.
- كيلو عجينة تمر بسعر 4.95 ريال سعودي.
- كيلو تمر القصيم بسعر 10.95 ريال سعودي .
- نصف كيلو تمر النخيل رطب بسعر 5.95 ريال سعودي.
- كيلو تمر تمارا بسعر 7.95 ريال سعودي.
- صندوق تمر صقعي الخالدية 9.95 ريال سعودي.
- كيلو تمر خلاص الإحساء مكبوس بسعر 6.95 ريال سعودي.
عروض وتخفيضات العثيم على ياميش رمضان
- سعر كيلو الزبيب الفاخر بسعر 9.95 ريال سعودي .
- سعر كيلو جوز الهند البودرة بسعر 14.25 ريال سعودي.
- سعر كيلو اللوز الفاخر بسعر 29.25 ريال سعودي.
- سعر الصنوبر الباكستاني بوزن 95 جرام بسعر 29.59 ريال سعودي.
- سعر كيلو الحمص المجروش بسعر 7.95 ريال سعودي.
- سعر نصف كيلو عبوة قمر الدين بسعر 7.25 ريال سعودي.
- سعر التين المجفف بسعر 5.50 ريال سعودي.
- قروض ميسرة للمتقاعدين بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية
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