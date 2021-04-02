نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعيه 2021 وأقوى التخفيضات والخصومات الكبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 2021 وأقوى التخفيضات، سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على عروض العثيم في المملكة السعودية بعد تقديم خصومات هائلة على منتجات رمضان مثل التمر والياميش وقمر الدين والتي يقوم بتقديمها أسواق العثيم بالمملكة السعودية بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك الذي ينتظره جميع المسلمين حول العالم

حيث يهتم أسواق العثيم بتقديم أفضل العروض والتخفيضات على جميع المنتجات الغذائية، التي يوجد عليها استهلاك كبير من جميع المواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم بأقل الأسعار والخصومات الهائلة المقدمة من العثيم.

تخفيضات عروض العثيم

يهتم جميع المواطنين بالبحث عن أسعار الياميش وأسعار التمر التي يتم تناوله بشكل دائم في شهر رمضان المبارك حيث وصل سعر التمر الفاخر الى 48 ريال سعودي كما يوجد نوع جديد من التمر سعره 32 ريال سعودي ويوجد العديد من أنواع التمور تصل أسعارها الى 10 ريال سعودي.

كما يوجد أسعار وتخفيضات مميزة على التوابل والبهارات وجميع أنواع الدجاج الحمراء والبيضاء والبلدي وكذلك اللحوم بجميع أنواعها سواء لحوم البقر او الجاموس أو الخرفان أو الجمل مع وجود تشكيلة مميزة من الخضار والفواكه بأسعار هائله مع وموجود تخفيضات على أسعار البقوليات حيث وصل سعر 5 كيلو أرز ب 60 ريال سعودي، كما يوجد نوع آخر يصل سعره إلى 31 يالسعودي وسوف تستمر هذه التخفيضات والعروض المميزة طوال شهر رمضان المبارك.

تخفيضات و عروض العثيم

يقوم العثيم بتقديم عروض مميزة على الزيوت والأرز وزيت الزيتون وعلى الزبدة والسمنة كما يوجد عروض على جميع أنواع التمر بأسعار تبدأ من 5.95 ريال حتى 21.90 ريال، كما يوجد عروض على الجبنة الرومي والجبنة البيضاء واللانشون والجبن الشيدر والحلاوة وعلى الزبيب، وجميع أنواع التمر والتين وقمر الدين وعلى اللحوم والدجاج والخضروات والفواكه والحلويات.