مفكرها كاميرا خفية.. العبيد الفائز في مسابقة الحلم 2021 بـ 250 ألف دولار لم يصدق الأغا وشاهد ماذا حدث بالفيديو

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محمد سياف - ابو ظبي - ما زلت مسابقة الحلم 2021 تظهر المزيد من المفاجآت والتي وعد بها الإعلامي مصطفى الأغا، حيث أكد قبل بدء المسابقة في العام الجديد أنه خلال العام الجاري سوف تكون هناك العديد من المفاجآت التي وصفها بالمذهلة، وأكد أن هذا الموسم هو الأكبر على الإطلاق، وذلك منذ انطلاق المسابقة منذ 15 سنة.

الفائز في مسابقة الحلم 2021 بـ 250 ألف دولارلم يصدق الأغا

وأشار الأغا أن السحب هذا العام سيكون على أكثر من 3 مليون و500 ألف دولار أمريكي، وبدأت بالفعل تظهر المفاجآت التي وعد بها الأغا، وكانت أولاها في السحب الثاني من هذا العام، والذي كان على 250 ألف دولار، أي ربع مليون دولار، حيث أن الفائز بهذا المبلغ سيحل على إقامة في أكبر وأجمل الجزر اليونانية، وذلك وفق الفيديو التالي.

وعند إتصال مسابقة الحلم 2021 والإعلامي مصطفى الأغا بالفائز بالسحب الثاني في المسابقة وهو محمود محمد العبيد، ظن العبيد أنها معاكسات، أو أنه كاميرا خفية إلى أن تحقق بالفعل أنها قناة إم بي سي، وأنه الإعلامي مصطفى الأغا، حينها لم تسعه الفرحة بفوزه بربع مليون دولار، والتي هي كفيلة بتغيير حياته 3360 درجة إلى الأفضل.

فمبروك لمحمود العبيد، ومبروك لكل الفائزين بالحلم في 2021، كما أعلن الأغا أن السحب الثالث بالحلم سيتضاعف وسيكون على 500 ألف دولار، على نصف مليون دولار من التأهل لسكن في جزر اليونان.