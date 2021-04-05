نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت أهلاً رمضان على السلع الغذائية والتموينية والمجمدات في المقال التالي

تقدم عروض لولو هايبر ماركت العديد من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والعديد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمجمدات التي لا غنى عنها في كل بيت خصوصاً في استعدادات الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك بحيث يقدم هايبر ماركت لولو أقوى العروض والتخفيضات على الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم يوم بيوم كنوع من أنواع المشاركة والتفاعل مع عملائها المتميزين وتحت شعارها الدائم لولو هايبر ماركت حيث يأتي العالم إلى التسوق، وكل عام وأنتم بخير. عروض لولو هايبر ماركت على مستلزمات استقبال رمضان: كيس أرز أبيض بسمتي العائلة وزن 10 كيلو جرام بسعر 59.90 ريال سعودي بدلاً من 87.75 ريال. عرض كرتونه دجاج مجمد الفروج الذهبي بها 10 حبات بسعر 105.90 ريال سعودي بدلاً من 152 ريال.

كيلو جبنه رومي مصرية قديمة بسعر 29.90 ريال سعودي بدلاً من 42.90 ريال.

كيلو لحم بقري محلي بدون عظم بسعر 26.90 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال. عروض طازج يوم بيومه على الخضروات والفواكه: كيلو عنب أبيض بدون بذور جنوب أفريقي بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

كيلو برقوق أحمر جنوب أفريقي بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال.

عرض كيلو نكترين أحمر أستراليا بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال. عروض لولو هايبر ماركت على اللحوم المحلية والمستوردة: عرض كيلو لحم غنم سعودي نيس كامل بسعر 42.90 ريال سعودي بدلاً من 52.95 ريال.

كيلو لحم حاشي طازج بالعظم بسعر 32.90 ريال سعودي بدلاً من 39.90 ريال.

نعيمي خروف أنثى حبة كاملة للكيلو بسعر 38.90 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال. عروض لولو لمنتجات الألبان والمأكولات المتنوعة: كيلو جبنه موزاريلا بولندية بسعر 21.90 ريال سعودي بدلاً من 34 ريال.

كيلو زيتون كلاماتا يوناني كبير بسعر 23.90 ريال سعودي بدلاً من 31.90 ريال.

عرض دجاجة مشوية جاهزة بسعر 12.90 ريال سعودي بدلاً من 18.90 ريال. عروض المكسرات والمسليات والبلح: كيلو كاجو الهند بسعر 44.90 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال.

كيلو عجوة تمور ممتازة بسعر 19.90 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

كيلو زبيب ذهبي بسعر 10.90 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال. عروض السلع الغذائية المتنوعة: كرتونه بيض كبير القاضي بسعر 11.75 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

عرض 2 عبوة جبنه كريم المراعي وزن 500 جرام للعبوة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.90 ريال. كيس روبيان للطبخ الكبير وزن 500 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 14.45 ريال.

الكبير مفروم لحم الدجاج وزن 400 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 9.85 ريال.

كما توجد عروض خاصة على منتجات ندى المتنوعة. عروض جبارة على منتجات أمريكانا بازلاء خضراء أو خضار مشكل وزن 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.90 ريال.

أمريكانا برجر وزن العبوة 1344 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 38.45 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت أهلاً رمضان على السلع الغذائية والتموينية والمجمدات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت أهلاً رمضان على السلع الغذائية والتموينية والمجمدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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