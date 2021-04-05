نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نصف الثمن من العثيم مهرجان الطازج السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نصف الثمن من العثيم مهرجان الطازج، نقدم لكم الخصومات التي تقدمها متاجر العثيم كل اسبوع، من خلال هذه العروض سوف تحصل على العديد من المنتجات والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة بنص الثمن، وترفع العثيم عبر موقعها الإلكتروني شعار مهرجان الطازج 2 كيلو بسعر كيلو.

عروض نصف الثمن من العثيم مهرجان الطازج السعودية

يقدم العثيم كتالوج مهرجان الطازج كل اسبوع، حيث تكون الخصومات 50% على الكثير من السلع والمنتجات الهامة، لذلك يجب عليك اغتنام هذه الفرصة قبل انتهاء العرض.

أحصل على عرض 2 كيلو بسعر كيلو على الفاكهة الطازجة من العثيم

يمكن شراء كيلو برتقال لعمل عصير بسعر التكلفة 2.95 ريال، عدد 2 علبة عنب أبيض بسعر 5.95 ريال، كيلو مانجو يمني قلب الثور بسعر التكلفة 6.95 ريال، كيلو افكادو طازج بسعر التكلفة 8.95 ريال، برقوق أحمر بسعر التكلفة 6.95 ريال، كيلو كلمنتينا بسعر التكلفة 4.75 ريال، 2 كيلو بطاطا حلوة بسعر كيلو 6.75 ريال.

عروض نصف الثمن من العثيم مهرجان الطازج السعودية على الخضروات

كيلو خيار طازج بسعر التكلفة 2.95 ريال، كيلو بصل أحمر هولندي بسعر التكلفة 2.95، كيلو جزر بلدي طازج بسعر التكلفة 2.95 ريال، عدد 2 ربطة نعناع أو بقدونس أو كرات بسعر 1.25 ريال، 2 كيلو خس بسعر كيلو 4.45 ريال، كيلو فلفل أخضر بارد طازج بسعر التكلفة 4.25 ريال، عدد 2 شبك ليمون أخضر طازج بسعر شبكة واحدة 2.95 ريال، 2 كيلو بصل أصفر بسعر كيلو 5.95 ريال، ربطة ثوم بسعر التكلفة 2.45 ريال، ملفوف أبيض 2 كيلو بسعر كيلو 1.95 ريال .

عروض وتخفيضات نصف السعر على الجبن

كيلو جبن بسعر هالي ابيض دنماركي بسعر التكلفة 8.95 ريال، كيلو جبن تشيزا لاند براميلي بلفلفل بسعر التكلفة 22.50 ريال، علبة جبن دومتي دوبل كريم أو دمياطي أو فيتا وزن كيلو جرام بسعر الكلفة 14.50 ريال.

خصومات 50% على سلع غذائية ومنتجات متنوعة من العثيم

كيلو لحم عجالي قليل الدسم بدون عظام بسعر التكلفة 38.95 ريال، برطمان هيل من شركة زدني بسعر التكلفة 61.75 ريال، عدد 2 علبة طماطم شير بسعر علبة 4.95 ريال، كيلو حمص حب بسعر التكلفة 8.50 ريال، كيلو عدس مجروش أحمر بسعر التكلفة 5.95 ريال، كيلو ذرة فشار بسعر التكلفة 5.50 ريال، كيلو جوز هند بودرة بسعر التكلفة 13.25 ريال، كيلو لوز ني بسعر التكلفة 28.95 ريال، خلاط كهربائ ماركة بانيكس 2×1 بسعر التكلفة 55 ريال فقط، 2 كيلو كعك بالسمن سادة أو بالتمر أو بالملبن بسعر كيلو 38.50 ريال، 2 كيلو بسبوسة بالسمن الطبيعي بسعر كيلو 24 ريال، ميكرويف من شركة السيف بسعر التكلفة 189 ريال، وعاء ضغط لطهي الطعام سريعًا المونيوم جرانيت مقاس 7 لتر من شركة السيف بسعر التكلفة 95 ريال فقط.