نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الطازج من العثيم اليوم عروض يوم الأثنين في المقال التالي
عمر شويل - جدة مهرجان الطازج من العثيم اليوم ، موعدنا الأسبوعي مع عروض أسواق العثيم الطازجة يوم الأثنين وتستمر العروض لمدة 3 أيام من الآن وتتنوع مابين الفواكة والخضروات واللحوم والدواجن ونبدأها بالبرتقال المخصص لصنع العصير الطازج الغني بفيتامين c، الكيلو ب 2،95 ريال، كيلو من لحم العجل لا يوجد به عظم ب 38،95 ريال، تفاح جالا بسعر التكلفة ب 5،95 ريال، بصل هولاندي ب 2،95 ريال، عروض الكيلو + كيلو مجانا نبدأها ب 1+1 من العنب الأبيض ب 5،95 ريال.
مهرجان الطازج من العثيم اليوم عروض يوم الأثنين
1+1 ليمون شبك ب 2،95 ريال، كيلو كلمنتينا ب 4،75 ريال، فلفل بارد اخضر ب 4،25 ريال، 1+1 بطاطا حلوةن 500 جم من الهيل انتاج زدني ب 61،75 ريال، محبي المانجو اليمني قلب الثور الكيلو ب 6،95 ريال، الافكادو ب 8،95 ريال جميع المنتجات تباع بسعر التكلفة.
عروض العثيم يوم الأثنين
علبة + علبة مجانا من الطماطم اللذيذة شيري ب 4،95 ريال، 2 ربطة 1=1 مجانا أي نوع من الخضروات سواء نعناع أو بقدونس و كرات ب 1،25 ريال، 2كيلو من الخس 1+1 مجانا ب 4،45 ريال، 1 حبة من البخاري الأحمر ب 6،95 ريال، كرتون من الدجاج البرازيلي نات 10 حبات ب 92،50 ريال، كيلو من جبن هالي أبيض دنماركي ب 8،95 ريال، جبن تشيزا لاند براميلي ب 22،50 ريال، جبن دومتي دوبل كريم ب 14،50 ريال، كيلو من حمص حب ب 8،50 ريال.
عروض العثيم منتصف الأسبوع
زبيبب زود ذهبي ب 13،50 ريال، لوز ني ب 28،95 ريال، جوز هند بودرة ب 13،25 ريال، فريكة ب 7،50 ريال، عدس احمر مجروش ب 5،95 ريال، ذرة فشار ب 5،50 ريال، 1+1 بسبوسة بالسمن طبيعي ب 24 ريال، تمر انتاج النخيل رطب سكري 1000 جم ب 11،95 ريال، 1+1 تمر سكري مميز كيلو ب 19،95 ريال، 1+1 كعك بالسمن سادة ب 38،50 ريال، كيكة الغابة السوداء صغير ب 14،95 ريال، بصل اصفر 1+1 ب 5،95 ريال.
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