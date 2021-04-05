بمحتوى جديد: تردد قناة توم وجيري 24 ساعة على القمر الصناعي نايل است 2021

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عمر شويل - جدة مع تنوع قنوات الأطفال المختلفة تأتي قناة توم وجيري لتكون من أبرز القنوات المقدمة للأطفال في الفئة العمرية الصغيرة نسبيًا، ولكنها لم تقتصر على الصغار فقط، فهي محببة من قبل الأطفال والكبار أيضًا، نظرًا لما تقدمه القناة من كرتون توم وجيري القط والفأر المحبب للجميع، ويمكن لجميع الآباء والأمهات ضبط بيانات قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي النايل سات على الريسيفر بالريموت كنترول لمتابعة كافة محتويات القناة، حيث يتم ضبط تردد قناة توم وجيري 24 ساعة على القمر الصناعي نايل سات 2021 التحديث الأخير.

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة

يتمكن جميع محبي قناة توم وجيري من استقبال ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات 201 7 غرب التحديث الجديد لها عبر تسجيل بعض البيانات بأجهزة الاستقبال لمتابعة محتويات قناة توم وجيري على مدار الساعة 24 /24 بدون تشويش أو انقطاع.

حيث يتم ضبط تردد قناة توم وجيري عبر البيانات الآتية:

اسم القناة توم وجيري 24 ساعة

القمر الصناعي نايل سات 201 – 7 درجات غرب.

القطبية أفقي Horizontal

التردد 11354

معدل الترميز 7500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة توم وجيري عبر العرب سات

كما أتاحت إدارة قناة توم وجيري إمكانية استقبال تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال ضبط الريسيفر عبر البيانات الآتية:

القمر الصناعي العرب سات.

التردد 11315

معدل الترميز 27500

القطبية أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

برامج وأفلام قناة توم وجيري للأطفال

تتنوع برامج قناة توم وجيري للأطفال ومن أبرز البرامج وأفلام الكرتون المحببة للجميع، والتي تقدم على شاشة قناة توم وجيري المدبلجة منها بالعربية، والمترجمة باللغة العربية: