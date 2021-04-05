نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل عبارات قرقيعان ونشيد قرقيعان للأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبارات قرقيعان، قرقيعان هو احتفال ليلة نصف رمضان، وهو من الاحتفالات القديمة في منطقة الخليج العربي، وقد اشتهر منذ القدم بأنه يوم يخرج فيه الأطفال بعد الإفطار، ليقرعوا أبواب الجيران، الذين بدورهم يقوموا بتجهيز المكسرات والحلوى لتوزيعها على الأطفال، ويتم كتابة عبارات رائعة للأطفال في كروت تقدم مع الحلوى، ولذلك سوف نقدم لكم عبارات ونشيد قرقيعان.

ويرجح المؤرخون أن سبب الاحتفال بهذا اليوم بدأ في المدينة المنورة لجعل الأطفال يتعلقون بالشهر الكريم، والبعض يرجح أن لفظ قرقيعان مشتق من اسم السلة التي يستخدمها الأطفال لجمع الحلوى في هذا اليوم، والبعض يرى أن كلمة قرقيعان هي مشتقة من كلمة “قرع” حيث يقرع الأطفال على الأبواب طلبًا للحلوى، ويتميز هذا اليوم بارتداء الأطفال الملابس الشعبية المزخرفة الجميلة، وترديد نشيد قرقيعان.

عبارات قرقيعان

قرقيعان زيه لا صار ولا كان

بنهديه لاحبابنا بكل مكان

يعله بالخير ينعاد عليكم رمضان

ومن العبارات الأخرى:

احنا الورد والريحان**ألف اسم الله علينا

يحفظنا عظيم الشأن**من وين ما روحنا وجينا

ومن العبارات الأخرى الشهيرة التي يرددها الأطفال في يوم القرقيعان، والتي تشمل الدعاء للأطفال:

يالله تخلي لأمه ولدهم يا الله خلي لأمه يا الله

عسى البقعة ما تخمه ولا توازي عن أمه

يالا سوا نقرقع، الليلة قرقيعان

يالا سوا نقرقع ونمر على الفرجان

فرحة الليلة جميلة من عمر عادة أصيلة

يالا نفرح بأحلى ليلة ونغني للجيران

قرقيعان قرقيعان بين قصير ورمضان

ينعاد عليكم صيام كل سنة وكل عام

عبارات قرقيعان بالأسماء

هذا قرقيعاني سويته ولأحبابي وديته ، الحلو في القرقيعان والملح فيني” الاسم”.

يا عمامي ويا خوالي يا عزوتي وتاج رأسي.

يا عماتي ويا خالاتي يا فرحتي وكل حياتي.

أهديكم قرقيعاني مع أحلى تحياتي.

*****************

“الاسم” عسى الله يخليها، وتوزع قرقيعانها بأيديها.

من طبعها وطبع أهاليها، حليوة معانيها.

عبارات قرقيعان سلطنة عمان

في سلطنة عمان يردد الأطفال:

مرنقوش يوناس.

عطونا شوية حلواي.

دوس دوس في المندوس.

حارة حارة في السحارة.

نشيد قرقيعان

قرقع قرقع قرقيعان* يا أم قصير ورمضان

خمسطعش يوم** عطونا الله يعطيكم

بيت مكة يوديكم**ويرجعكم لأهاليكم

ويلحفكم بالجاعد**عن المطر والراعد

عام عام يا صيام**عادت عليكم هالسنة كل عام

عطونا يا أهل السطوح**عطونا وألا بنروح