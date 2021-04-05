نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على سهيل سات| تردد قناة كرتون نتورك العربية تحديث أبريل 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أشارت إدارة قنوات كرتون نتورك العالمية مُسبقًا عن قناة نتورك موجهة بالعربية للوطن العربي والشرق الأوسط للأطفال، وقد طرحت تردد قناة كرتون نتورك العربية عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات والقمر الصناعي سهيل سات، ليكون من السهل على جميع الآباء والأمهات في العالم العربي استقبال تردد قناة كرتون نتورك العربية تحديث أبريل 2021.
تردد قناة كرتون نتورك العربية تحديث أبريل 2021
يتمكن كل الأطفال العرب بالوطن العربي وفي الشرق الأوسط من متابعة برامج وكرتون قناة نتورك العربية من خلال القمر الصناعي النايل سات أو القمر الصناعي العرب سات من خلال ضبط بيانات الترددات الآتية:
تردد قناة كرتون نتورك العربي نايل سات
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد 12226
- معدل الترميز 27500
- القطبية أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
أو يمكن ضبط تردد قناة cartoon network من خلال القمر الصناعي النايل سات عبر التردد 11277 وباسقطاب عمودي ومعامل تصحيح خطأ 3/4 ومعدل ترميز 27500
تردد قناة نتورك العربية عرب سات
- القمر الصناعي العرب سات.
- التردد 11747
- معدل الترميز 27500
- القطبية عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد كرتون نتورك العربية عبر القمر الصناعي سهيل سات
كما يمكنك استقبال القناة والاستمتاع بكافة المحتويات من كرتون نتورك بالعربية للأطفال المميزة والتي يتم اختيارها بدقة وعناية لعرضها للطفل الصغير من خلال القمر الصناعي سهيل يات عبر ضبط البيانات التالية:
- القمر الصناعي سهيل سات 2 بدرجة 26 شرق.
- القناة موجهة للأطفال.
- التردد الشبكي 11430
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 2/3
- القطبية عمودي
- التشفير Irdeto 2 – VideoGuard
برامج قناة كترون نتورك بالعربية CN
- مسلسل Teen Titans Go
- مسلسل يوني كيتي.
- مسلسل we bare bears
- مسلسل قوى المملكة.
- مسلسل توم وجيري.
- مسلسل قرية بيرك.
- مسلسل عالم غامبول الرائع.
- مسلسل وقت المغامرة.
- مسلسل السنافر.
- مسلسل بن 10
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