نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والفوز بجوائز تقدر بنحو 3500000 دولار في المقال التالي
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم هو ما يبحث عنه كل المهتمين ببرامج المسابقات الكبرى، إذ يصبو الملايين من جميع أنحاء الوطن العربي إلى الفوز في مسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، وذلك للفوز بمبلغ ربع مليون دولار، لتحقق جميع أحلامهم، والموضوع ليس معتمداً على الحظ فقط، بل لابد من أن يجتاز المتقدم مجموعة من الأسئلة في المعلومات العامة، مما يدفع المشتركين للقراءة وتوسعة مداركهم، وتزويد ثقافتهم.
مسابقة الحلم
قام الإعلامي مصطفى الأغا منذ وقت قليل بالإعلان عن قيمة الجائزة الخاصة بمسابقة الحلم والتي تقدر بنحو 250 ألف دولار أمريكي، وتأكيداً على الخبر قامت صفحة المسابقة عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، بالتأكيد على قيمة الجائزة، مما يزيد من حماسة المشتركين ورغبتهم في الفوز بمسابقة الحلم، وقد بينا سابقاً كيف تفوز في مسابقة الحلم 2021.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم
اعلن الإعلامي مصطفى الآغا عن أن مسابقة الحلم 2021 على مدار العام سوف تكون جائزتها تقدر بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي موزعة على شهور السنة، وطلب من جميع المتابعين أن يقوموا بـ الاشتراك في مسابقة الحلم وذلك كي يتمكونا من الفوز بالجوائز المقدمة من البرنامج، ويتم تحديد الفائز عبر السحب العشوائي على الهواء مباشرة في برنامج صدى الملاعب مما أكسب المسابقة مصداقية عالية لدى المشاهدين.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
يمكن للراغبين في الاشتراك اتباع تلك الخطوات:
- يجب معرفة الرقم الخاص ببلدك.
- قم بارسال رسالة نصية قصيرة للرقم الخاص ببلدك.
- قم بتسجيل بياناتك مثل اسمك ورقمك ومن أي دولة.
- ستقوم إدارة المسابقة بإرسال سؤال الاشتراك بالمسابقة، ويجب على المتسابق الإجابة عن السؤال بشكل صحيح.
- قم بالضغط على الموافقة على إرسال الإعلانات الخاصة بالمعلنين.
أرقام الاشتراك مسابقة الحلم
- مصر : 95450.
- السعودية : 650444.
- البحرين : 94000.
- العراق : 2770.
- الأردن : 98858.
- تونس : 85988.
- الرقم الدولي على رقم 008821622775627.
وضحنا لكم في السطور السابقة جميع خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم وكذلك الأرقام الخاصة بجميع البلدان العربية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والفوز بجوائز تقدر بنحو 3500000 دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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